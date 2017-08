publié le 15/08/2017 à 07:18

Avec Alexandra, partez à la découverte de la poésie du quotidien. Cette jeune femme de 32 ans blogue depuis 2012 sur la mode, les voyages et le lifestyle. Avec son compte Instagram, la Bordelaise permet à sa communauté de 21.000 abonnés d'avoir un aperçu de sa ville où il fait bon vivre.



Mantra du jour ("Vous ne vieillissez pas, vous devenez meilleur"), bonnes adresses, look partagé au jour le jour, clichés de couchers de soleil... Alexandra sait mettre en scène son quotidien pour y ajouter une touche de feel good qui fait du bien lorsque l'on scroll sa page Instagram.

"Mon blog et mon compte Instagram ont changé ma vie, ils m'ont permis de me révéler. Je veille chaque jour à transmettre de bonnes ondes, avec un message principal : soyez actrices de votre vie, et ne laissez jamais quiconque décider à votre place", confie d'ailleurs Alexandra à Girls. Suivez Alexandra, le (city) guide d'une vie meilleure et d'un bon moment passé dans les rues et les restaurants de Bordeaux.

Une publication partagée par Alexandra Fleurisson (@mademoisellemodeuse) le 30 Juil. 2017 à 23h01 PDT

La meilleure terrasse ? La Night Beach du Grand Hotel (Place de la Comédie), une vue unique à 360° sur Bordeaux



La meilleure cantine ? La Cagette, pour sa cuisine de marché innovante et gourmande (8 Place du Palais)



Le quartier qui bouge ? La trilogie des Saints : Saint-Michel, Saint-Pierre et Saint-Paul. Ces trois quartiers qui se jouxtent sont une joyeuse ruche dès 19h, secteur du Bordeaux qui bouge.



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Boutique Addict (43 rue des Trois-Conils)



Pour une bonne dose de culture ? La librairie Mollat, qui fête ses 120 ans cette année (15 rue Vital Carles)



Le meilleur spot pour chiller ? Les quais de la Garonne, sur les deux rives



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Le Calle Ocho (24 rue des Milliers de Tutelle), LE bar cubain de Bordeaux, et le meilleur mojito de la ville.



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Mettez une bonne paire de baskets dans votre valise. La meilleure découverte de Bordeaux se fait à pieds.



Ce que tu préfères dans ta ville ? Sortir lorsque la nuit tombe, et photographier le soleil qui se couche sur la ville.



Où on peut te croiser le plus souvent ? Dans le Parc Bordelais, mon spot de running, de bikini ou de balade à pied. Ma bulle verte de décompression en pleine ville.

Le compte d'Alexandra en 8 clichés coups de cœur

"Nouvelle journée grise, mais peu importe : ce jeudi va encore être très chouette"

"Ce chat incroyable. Incroyablement fripon aussi parfois, mais tout est pardonnable avec un regard pareil"

"L'automne est de retour, mais il n'avait pas prévenu"

"Happy baignade"

"Les petits plaisirs : Diner en amoureux, savourer une petite glace, flâner sur les quais et s'asseoir pour regarder le monde tourner et le soleil se coucher"

"Avec les fonds de frigo, on fait des trucs vraiment chouettes"

"La décoration de mon salon est enfin terminée"

"Capturer Bordeaux sur papier, c'est le début d'une longue série de petites images à collectionner"