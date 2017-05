publié le 13/05/2017 à 07:15

Si le monde entier semblait avoir les yeux rivés sur la France et Emmanuel Macron cette semaine, le monde d'Instagram a continué à vivre presque normalement. Au milieu des clichés du nouveau président de la République française, des selfies devant la pyramide du Louvre et des drapeaux français, on a sélectionné pour vous plusieurs bonnes nouvelles et deux coups de gueule contre les diktats de la beauté.



Comme on est tombé sous le charme de la série 13 Reasons Why, on était obligé de vous partager une vidéo publiée par Selena Gomez sur son compte. Côté sport, une équipe française de football est entrée dans la légende en écrasant son adversaire lors du championnat de France et au rayon livres, on est sur le point d’avoir entre les mains notre nouvelle bible des règles... On vous explique tout dans la vidéo ci-dessus.