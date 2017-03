publié le 04/03/2017 à 07:05

L’événement qu'il ne fallait bien sûr pas manquer cette semaine c'était évidemment les Oscars. Des moments magiques ont rythmé cette soirée tant attendue par tout le gratin hollywoodien et la presse internationale. Les yeux des uns et des autres étaient rivés sur l'équipe de La La Land, grand favori de la cérémonie.



Le long-métrage de Damien Chazelle a remporté 6 statuettes et a subi l'erreur humaine d'un cafouillage d'enveloppe. La comédie musicale ne repart cependant pas bredouille puisque son actrice principale, Emma Stone, a notamment remporté le titre de meilleure actrice.

Une victoire qui a beaucoup touché l'ancienne tenante du titre, Brie Larson. Comme en témoigne le joli cliché qu'elle a posté d'elle et de son amie Emma Stone, sur son compte Instagram.



Autre moment insolite dans les coulisses des Oscars : Justin Timberlake en mari dévoué pour Jessica Biel et le couac détourné par l'actrice américaine Amber Tamblyn.