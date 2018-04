WomenMW : le hashtag qui célèbre le rôle des femmes dans l'art et la culture

ORLAN est une artiste plasticienne française. Célèbre pour ses performances et ses expérimentations biotechnologiques, elle interroge le statut du corps, son rôle politique et dénonce la violence faite aux corps des femmes. Crédits : GINIES/SIPA | Date :

Judith Gautier est une femme de lettres françaises. Fille de l'écrivain Théophile Gautier, elle baigne dans le milieu de l'art dès son enfance. Fascinée par la civilisation asiatique, elle traduit des poèmes chinois et écrit plusieurs pièces de théâtre. Crédits : MARY EVANS/SIPA | Date :

Mary Cassatt est la seule artiste américaine à avoir exposé avec les impressionnistes français à Paris. C'est Edgar Degas lui-même qui a invité cette peintre du 20ème siècle. Une rétrospective lui est consacrée au musée Jacquemart-André. Crédits : PHILIPPE LOPEZ / AFP | Date :

Sheila Hicks. Cette artiste américaine de 84 ans vit à Paris. Très colorées et composées de cordes, de laine et de fonds tissés, ses œuvres se situent entre la tapisserie et la sculpture. Crédits : Mirco Toniolo/Errebi/AGF/SIPA | Date :

Elisabeth Vigée Le Brun est une peintre et portraitiste française. Ses œuvres montrent les grands bouleversements de la fin du 18ème siècle, de la Révolution et de la Restauration. Peintre de la cour, elle a peint Marie-Antoinette et Louis XVI. Crédits : MARY EVANS/SIPA | Date :