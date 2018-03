et Benjamin Pierret

Un feu de cheminée, un plaid, un chocolat chaud et un bon film holiday-spirit : la définition du bonheur en hiver. Comme on aime se compliquer la tâche chez Girls, nous avons décidé de vous concocter une sélection de longs-métrages à voir pendant les congés des fêtes de fin d'année et qui ont validé le fameux Bechdel Test.



Petit rappel : le Bechdel test est un outil permettant de démontrer, en seulement trois questions, à quel point certaines œuvres culturelles s'intéressent uniquement aux personnages masculins et manquent cruellement de leurs homologues féminins. Le Test se décline sur trois niveaux de questions. Une œuvre est reçue si, pour chacune de ces questions, la réponse est "oui". Facile ?

Du vieux classique Noël Blanc (1954, s'il vous plait) à la comédie romantique The Holiday (2006), en passant par Le Grinch (2000) et plus récemment Les Animaux Fantastiques (2015), suivez notre guide.

1. Noël Blanc (1954)

C'est LE classique de notre sélection. Une comédie musicale américaine qui se déroule pendant le Noël de 1944. Au programme : deux soldats décident de se lancer dans la chanson après avoir servi durant la deuxième guerre mondiale. Ils assistent au spectacle de Betty (Rosemary Clonney) et Judy (Vera Ellen), deux talentueuses sœurs à qui il arrive un petit malheur. Les deux soldats vont alors tenter de les aider...







2. Le Grinch (2000)

Le Grinch, c'est le nom de ce monstre (un croque-mitaine pour être précis) poilu et vert qui n'a rien d'effrayant tant il apparaît sympathique. Parce que le Grinch (Jim Carrey), même s'il vit avec son chien dans un grotte, a toujours le smile... mais déteste Noël. Jusqu'au jour où une petite fille (Taylor Momsen) souhaite en savoir plus sur lui et va faire sortir le monstre vert de sa tanière.







3. "The Holiday" (2006)

Comédie romantique de Noël par excellence, The Holiday ravira les cœurs tendres lovés sur leur canapé durant la période hivernale. L’Américaine Amanda (Cameron Diaz) et la Britannique Iris (Kate Winslet), deux inconnues que tout opposent, décident d’échanger leurs maisons pour des vacances loin de leur quotidien. La première, célibataire endurcie, se perdra dans les yeux bleus de Jude Law tandis que la seconde, au bord du suicide, tombera sous le charme de l’humour de Jack Black.

4. "Le monde de Narnia" (2005)

Une armoire magique, une sorcière blanche, un hiver qui n'en finit jamais et un lion qui parle ? Le Monde de Narnia est le combo parfait en terme d'esprit de Noël. Le chapitre 1 suit les aventures de quatre frères et sœurs qui fuient la guerre pour ce monde magique où l'hiver dure depuis un siècle. Pour rompre la malédiction, les jeunes élus devront prendre leur courage à deux mains et savoir trouver de l'aide parmi toutes les créatures magiques présentes en ces lieux.

5. "Anastasia" (1997)

Impossible de ne pas citer Anastasia, grand classique d’animation. Fort de musiques inoubliables, d’images fabuleuses et d’un méchant à marquer dans les annales, ce chef-d’œuvre de la Fox rivalise avec les meilleurs longs-métrages des studios Disney. Le Voyage dans le temps d’Anya, jeune orpheline amnésique, qui traversera l’Europe de Saint-Pétersbourg à Paris pour découvrir qu’elle est la princesse Anastasia, dernière héritière survivante des Romanov.

6. "Les Animaux Fantastiques" (et toute la saga "Harry Potter")

Les vacances de Noël sont l’occasion parfaite de redécouvrir le monde magique d’Harry Potter. La saga imaginée par J.K. Rowling ne s’est jamais aussi bien portée, reboostée par la sortie du spin-off Les Animaux fantastiques et la pièce de théâtre qui fait suite aux aventures du jeune sorcier. Perdez-vous dans les aventures de Celui qui a survécu, revivez son combat contre le redoutable Voldemort… et n’hésitez pas à retourner voir Les Animaux fantastiques, afin de bien vous imprégner de cet univers si riche.