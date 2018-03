VIDÉO - "Love Chain", l'initiative positive lancée par Dior et Natalie Portman

publié le 29/08/2017 à 11:19

"Love Chain", c'est le nom de la plateforme numérique lancée par Dior et Natalie Portman, le 26 août dernier. La prestigieuse marque de luxe et son égérie de longue date ont choisi de collaborer une nouvelle fois ensemble pour une œuvre caritative en ligne.



Sur YouTube, Twitter ou Instagram, le compte de la marque de luxe a ainsi partagé des courtes vidéos de nombreuses de ses égéries qui répondent à une question : "Et toi, tu ferai quoi par amour ?". "Tu dois donner de l'amour pour en recevoir, donc c'est ce que je ferai", répond Rihanna tandis que Jennifer Lawrence a choisi le ton de l'humour en affirmant qu'elle ferait "comme si porter des sous-vêtements sexy en dormant est confortable". Robert Pattinson quant à lui essaierait "de faire de [lui] une meilleure personne" et Lou Doillon sauterait "dans une rivière très froide".

1 vidéo pour 1 dollar

La maison Dior a annoncé qu'elle allait soutenir, via cette "chaîne de l'amour", l'association WEMOVEMENT, en partenariat avec Natalie Portman. Pour chaque vidéo postée par les utilisateurs de différents réseaux sociaux (avec le #diorlovechain), Dior fera un don de 1 dollar à l'association. L'objectif : permettre aux jeunes filles au Kenya de recevoir une éducation. À vous de jouer.