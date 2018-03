publié le 30/07/2017 à 07:50

Cette semaine, on se la joue légèreté avec ce t-shirt "womanism" du mannequin Barbara Palvin, on (re)découvre Dolores, le personnage féminin de la série Westworld et on se divertit en regardant plusieurs clips sortis ces sept derniers jours. Le temps attendu Fetish de Selena Gomez mais aussi - et surtout - celui de Charli XCX qu'elle a elle-même réalisé et un autre de Kesha, dans lequel elle partage sa devise de vie : "Learn To Love", "apprendre à aimer", en VF.



On reste sur le sol américain avec cette nouvelle qui a chamboulé plus d'une personne dans notre fil d'actualité sur Instagram. Parmi elle, l'actrice américaine de Orange Is The New black, Laverne Cox.

Cette dernière exprime dans un post son inquiétude face à la décision de Donald Trump d'évincer de l'armée les soldats trans. Étant une femme trans et activiste au service de la communauté LGBTQI, Laverne Cox ajoute qu'il faut "rester soudés" et "envoyer un messages aux Américains trans pour leur dire que leurs vies sont importantes". À transmettre sans modération.