VIDÉO - Cara Delevingne en Puma pour la collection de Rihanna

publié le 29/09/2016 à 11:45

"Sois droite dans tes bottes et sois toi-même." Cara Delevingne tient un discours inspirant dans une vidéo publicitaire consacrée à la collection capsule imaginée par sa copine Rihanna. Nommée Fenty x Puma, elle est à la fois street style, sport-wear et glamour. Tous les ingrédients y sont réunis pour plaire à un large public de tout horizon et de tout âge. Les matières, les structures et les coupes ont été travaillés avec minutie pour obtenir un résultat 100% "nineties".



Et pour la soutenir, la mannequin et actrice Cara Delevingne s'est affichée sur son compte Instagram légèrement vêtue de quelques pièces de la collection. Elle fait également la promotion de Fenty x Puma dans une vidéo en noir et blanc intitulée "DoYou", que l'on pourrait traduire par "Sois toi-même". Dans cette vidéo au discours engagé, Cara Delevingne pousse les femmes à aimer leur corps et à assumer leur personnalité.

"On a tous un corps, et c'est l'une de nos plus puissantes armes. Chacun porte ses propres armures et couteaux, personne n'a vraiment confiance en soi, il faut juste l'accepter puis avoir de la force et de la vulnérabilité, dit-elle face caméra. Ne suis pas la majorité des gens, ne fais pas les choses juste parce que tout le monde les fait. Toute la question est de t'accepter et ne pas t'excuser pour qui tu es. Sois droite dans tes bottes et sois toi-même. Si à la fin de la journée ils ne t'aiment pas, tant pis."

It's yours so own it @puma #DoYou #PUMAWomen Une photo publiée par Cara Delevingne (@caradelevingne) le 26 Sept. 2016 à 7h23 PDT

The only way to be you is to #DoYou!! So honored and pleased to launch the new #PUMAWomen campaign with @puma #BALOONATIC Une photo publiée par Cara Delevingne (@caradelevingne) le 16 Sept. 2016 à 7h44 PDT