Sandra Bullock est de retour après presque trois ans d'absence sur les écrans de cinéma. Elle est à l'affiche du très attendu Ocean's 8, qui sortira en salles le mercredi 13 juin. Si elle a mis entre parenthèses sa carrière d'actrice pendant quelque temps, c'est parce qu'elle a hésité à abandonner complètement le milieu du cinéma.



Dans une interview accordée au quotidien USA Today, l'actrice américaine de 53 ans dénonce le sexisme omniprésent à Hollywood. Actrice la mieux payée au monde en 2010 et 2014, Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans The Blind Side, elle raconte sa désillusion.

Elle dit avoir mis des années à prendre conscience de la misogynie dont elle était victime. "Oh mon Dieu, je suis traitée comme ça parce que j'ai vagin", déplore-t-elle, sans entrer dans les détails du sexisme auquel elle a été confrontée, mais expliquant qu'il avait eu un impact sur sa carrière.

"Je pensais que tout le monde était égal"

"Ma mère m'a élevée en me disant : 'Tu n'as pas besoin de te marier, tu vas forger ton propre chemin, tu gagneras ton propre argent, tu deviendras qui tu veux'", raconte-t-elle. "Je pensais vraiment qu'il n'y avait pas de disparités, que tout le monde était égal, et que je pouvais faire tout ce qu'un homme peut faire".



Elle dit qu'elle a eu un "moment de réveil". "C'était très difficile pour moi, parce que je marchais avec des œillères dans la vie, et que j'ai eu l'impression d'être inférieure parce que j'étais une femme. C'était une pilule assez dure à avaler, je me disais 'Ouah, je devrais sortir de tout ce milieu, faire autre chose pour gagner ma vie'", ajoute l'actrice. "Je ne voulais pas faire partie d'un monde comme ça".

Sans donner de noms ou de détails sur ce dont elle avait été victime ou témoin, son témoignage s'ajoute à celui des nombreuses actrices qui ont osé briser le silence sur le sexisme et les agressions sexuelles à Hollywood, à la suite de l'éclatement de l'affaire Weinstein.