publié le 20/06/2018 à 12:16

Après la station "Europe" sur la ligne 3, récemment renommée "Europe-Simone Veil", c'est au tour de deux nouvelles stations du métro parisien de féminiser leur nom. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une station déjà existante qui change de nom, mais de deux nouvelles stations en construction sur la ligne 4, mises en service en 2021.



Ces deux futures gares qui desserviront Montrouge et Bagneux seront baptisées "Lucie Aubrac" et "Barbara", en hommage à ces deux illustres femmes, l'une résistante, l'autre chanteuse, qui ont marqué le 20e siècle.



Ce sont les internautes qui ont choisi le nom de ces stations, rapporte Le Parisien. L'initiative a été lancée mi-mai par Île-de-France Mobilités, le syndicat des transports de la région. En un mois, plus de 30.000 personnes ont participé à ce vote en ligne.

Seulement 7 stations portent le nom d'une femme

Les internautes avaient le choix entre plusieurs noms de personnalités, parmi lesquels la musicienne Nina Simone ou bien l'humoriste Coluche. Ils ont donc sélectionné le nom de Barbara pour rendre hommage à l'illustre interprète de L'aigle noir, qui repose au cimetière de Bagneux, accessible par la sortie sud de la station, jusqu'à présent appelée Verdun-sud, rappelle Le Parisien.

La station "Bagneux-Lucie Aubrac" correspondra au terminus, situé dans le quartier Victor-Hugo de cette ville au sud de Paris. Le nom de cette figure de la Résistance a été choisi par la mairie pour "féminiser l'espace public". Actuellement, seules sept stations du métro parisien portent le nom d'une femme ou d'un couple.