C'est un détail qui aurait pu passer inaperçu... mais nos yeux de lynx n'y ont pas échappé. Emma Stone, sacrée meilleure actrice dans la nuit de dimanche à lundi pour son rôle dans La La Land de Damien Chazelle, a profité de la cérémonie pour faire passer un message politique et féministe.



L'actrice de 28 ans a porté pour l'occasion une robe à franges dorée, signée Givenchy. De jolies bagues et boucles d'oreilles sont venues souligner cette tenue inspirée des années 20. Sur le haut de sa robe, près de son épaule gauche (côté cœur), Emma Stone a également ajouté un discret accessoire : un pin's "PP" pour "planning familial", une organisation qui intervient en faveur de la santé - notamment sexuelle - des Américains et dont l'existence est en danger depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Fin janvier dernier, le 45ème président des États-Unis, a signé un décret interdisant de distribuer des subventions d'état aux associations soutenant l'avortement. L'une des missions du Planning familial américain est de militer notamment pour les droits des femmes à disposer de leurs corps librement.