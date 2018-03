"Orpheline" : le bouleversant destin d'une femme jouée par 4 actrices de talent

publié le 29/03/2017 à 07:05

Quatre personnages féminins pour le prix d'un. Elles ont 6, 13, 20 et 27 ans. De petite fille d'un milieu pauvre et rurale à jeune femme accomplie sur le point de donner pour la première fois la vie, Orpheline, long-métrage en salles ce mercredi 29 mars, retrace le parcours d'une seule héroïne incarnée par quatre actrices de talent. Il a été mis en scène par Arnaud des Pallières (Michael Kohlhaas) et co-écrit par Christelle Berthevas.



Cette histoire de fugue, d'abandon, de femme blessée par la vie, c'est justement celle de la scénariste Christelle Berthevas. Arnaud des Pallières lui a demandé de raconter son enfance et son adolescence. Le réalisateur a puisé dans ce récit un témoignage fort, dérangeant et bouleversant, qui a nécessité pas moins de quatre années d'écriture et qui est porté à l'écran par Adèle Haenel (La Fille Inconnue, Les Combattants), Adèle Exarchopoulos (La Vie d'Adèle, Les Anarchistes), Solène Rigot (17 filles) et enfin, Vega Cuzytek.

Arnaud des Pallières l'a confié à la presse : après s'être concentré sur les personnages masculins, il avait envie de "rattraper [son] retard" avec les personnages féminins "en dressant un portrait de femme aussi riche et complexe que possible". Une envie suffisante pour permettre à Orpheline de passer le Bechdel Test (1) ? Réponses.

Reçu ou recalé ?

Orpheline met en scène (au moins) deux personnages féminins identifiables : Elles sont quatre actrices à incarner le même personnage à différents âges de la vie d'une femme. Kiki, Karine, Sandra, Renée, autant de prénoms pour autant de personnages que cette femme s'inventent pour fuir la réalité (moche) de son foyer, son passé ou son présent. Renée, jouée par Adèle Haenel, est rattrapée par une vieille connaissance : Tara, jeune femme britannique qui voit l'argent comme un jeu.



Elles parlent ensemble : Les deux femmes s'isolent pour discuter. C'est le début des flash-backs, où l'on découvre comment Tara a d'abord rencontré l'héroïne d'Orpheline à peine majeure, et que le spectateur connaîtra sous le nom de Sandra (Adèle Exarchopoulos).



Leur sujet de conversation ne concerne pas un homme : Le principal sujet de conversation de Renée/Sandra et Tara concerne l'argent. Ces deux femmes ont un objectif commun : être indépendantes et ne plus vivre au crocher des autres, notamment des hommes.





Total : 3/3



Verdict

Arnaud des Pallières a expliqué avoir voulu “faire vivre au spectateur la lutte singulière d’une femme pour sa liberté”. On peut dire que c'est mission accomplie tant ces presque deux heures de film dérangent autant qu'elles fascinent.



Note finale : reçu, mention spéciale à Solène Rigot, belle découverte, merveilleuse actrice et talent à suivre.



(1) Le Bechdel test est un outil permettant de démontrer, en seulement trois questions, à quel point certaines œuvres culturelles s'intéressent uniquement aux personnages masculins et manquent cruellement de leurs homologues féminins. Le Test se décline sur trois niveaux de questions. Une œuvre est reçue si, pour chacune de ces questions, la réponse est "oui". Facile ?