publié le 29/11/2016 à 11:18

Il y a des conseils qui ne passent pas. Et la chaîne de télévision marocaine 2M en a fait les frais. Mercredi 23 novembre, deux jours avant la journée mondiale contre les violences faites aux femmes, l'émission Sabahiyat a diffusé plusieurs conseils à destination des femmes victimes de violences domestiques. Une attention qui aurait pu paraître louable, si ce n'est que les conseils prodigués se contentent d'expliquer comment masquer ces violences, grâce aux artifices du maquillage.



Dans le royaume chérifien, l'opinion publique s'est émue de cette diffusion. Sur le site Change.org, une pétition a été lancée dans la foulée. Tant et si bien que le vendredi 25 novembre, journée des Nations unies contre les violences faites aux femmes, la chaîne a publié un communiqué sur sa page Facebook pour présenter ses excuses. "Cette approche est en contradiction totale avec la ligne éditoriale de la chaîne, avec la charte 2M de valorisation de l'image de la femme et surtout avec l'engagement de 2M depuis 27 ans en faveur de la défense des droits de la femme", est-il rappelé, avec des remerciements à l'adresse des citoyens qui ont alerté l'opinion publique sur ce dérapage.