Lutter contre les agressions sexuelles grâce à une appli

publié le 29/11/2016 à 07:00

L'idée est de "favoriser de la solidité, de l'éco-mobilité en transports en commun et également de la sécurité entre collaborateurs". C'est l'ambition d'Alma Guirao, 29 ans, à l'origine de l'application HandsAway. Une fois téléchargée sur son smartphone, cette interface permet de signaler aux personnes situées aux alentours une agression, que l'on soit la victime ou un simple témoin. Et ce, sur tout le territoire français.



L'utilisateur de l'application, qui devient un Street Angel, a plusieurs options qui se présentent à lui. Victime ou témoin, il a la possibilité de définir le type d'agression subie, qu'elle soit verbale ou physique, où est-ce qu'elle s'est produite mais aussi sa gravité. Le but de la manœuvre étant d'instaurer un dialogue entre la victime et les Street Angels situés à proximité, comme l'explique la notice de l'application. "J’ai décidé de créer une application mobile structurée autour de trois fondements : le respect de l’anonymat, l’opportunité d’un exutoire et l’acte citoyen qu’il incarne", explique Alma Guirao.

La goutte d'eau qui fait déborder le vase

L'idée ? Elle lui est venue il y a un an, après une énième agression sexiste dans le métro parisien. "J'ai senti un réel vide en termes d'actions et de possibilité pour lutter. Un cri de colère car c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase", confie la jeune femme à Libération. L'application, opérationnelle depuis le début du mois octobre s'inscrit dans un mouvement plus vaste de lutte contre le sexisme grâce aux moyens donnés par le numérique. Sur Internet, de nombreuses initiatives fleurissent en ce sens, comme des Tumblr permettant de partager des agressions vécues par des victimes, au travail ou dans la rue.