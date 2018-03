publié le 31/08/2017 à 14:09

Elle joue la comédie, écrit, elle est adoubée par les plus prestigieuses marques de mode (preuve de son influence au-delà des sphères du cinéma), est suivie par plus de 8 millions de personnes sur Instagram et 643.000 sur Twitter.



Quatre ans après avoir débarqué sur le devant de la scène par la grande porte avec le rôle-titre dans Blanche-Neige, Lily Collins est déjà une valeur-sûre du grand écran hollywoodien. Une position de force qui a permis à la jeune femme de décrocher un nouveau rôle pour une œuvre attendue : Tolkien, le biopic consacré à J.R.R. Tolkien, auteur de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, l'un des écrivains les plus lus dans le monde.

Lily Collins interprétera le rôle de Edith Bratt, l'épouse de l'écrivain (joué par Nicholas Hoult), a annoncé Variety le 30 août dernier. Cette dernière avait confié avoir été l'inspiration de non pas un mais plusieurs personnages féminins de la grande saga du Seigneur des anneaux signée par son écrivain de mari.

Sur Twitter, la comédienne a confié qu'elle avait "hâte de commencer cette aventure épique". Avant de la voir jouer celle qui inspira des personnages forts et mystérieux, voici 3 informations à savoir sur la fille d'une star de la musique britannique.

1. Oui, c'est une "fille de"

Elle a les arts de la scène dans le sang. Lily porte le nom de son père, Phil Collins, chanteur, musicien, producteur anglais, connu comme étant l'ancien leader du groupe de rock britannique Genesis. Sa mère, Jill Tavelman est la seconde épouse du chanteur et une actrice américaine dont la carrière, selon sa page professionnel sur le site IMDb, n'a il semblerait jamais vraiment décollée.



Le rock anglais dans les veines, une éducation californienne (Lily est partie vivre à Los Angeles alors qu'elle était encore un bébé), il n'en fallait pas plus pour que la bonne fée se penche sur le berceau de cette petite fille et la gâte du talent et de l'envie de poursuivre le chemin déjà entrepris par ses parents (divorcés en 1996, alors que Lily n'a que 7 ans) : celui de briller parmi les étoiles du cinéma.



Si Lily Collins apparaît dans son premier film alors qu'elle n'a que deux ans (pour la BBC), c'est surtout grâce à son rôle de Blanche-Neige qu'elle se fait remarquer. Depuis, l'étoile ne s'arrête plus de briller.

2. Une touche-à-tout talentueuse

Lily Collis est une enfant de star(s) certes, mais cela ne l'a pas empêché de prendre en main son avenir et surtout, de prendre la plume pour se raconter.



Ado, elle signe quelques articles pour plusieurs magazines (Teen Vogue, Seventeen, Los Angeles Time) et suit ensuite des études de journalisme dans une université à Los Angeles. En mars 2017, Lily Collins publie un livre, ses mémoires (Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me ou "Sans filtre : sans honte, sans regret, juste moi"), dans lesquelles elle se raconte tout en abordant des sujets intimement liés à la vie des jeunes femmes : les relations, la confiance en soi, l'image du corps, la famille etc.



Évoluant dans un milieu privilégié, Lily Collins se fait également rapidement remarquer par Chanel, qui la prend sous son aile et lui permet de se faire un nom dans le milieu du mannequinat. Des apparitions ici et là (90210, The Blind Side) quelques titres comme "mannequin de l'année" (par le Glamour espagnol) font monter sa cote en flèche.



Aujourd'hui, Lily Collins collectionne les couvertures de magazines, s'est illustrée dans une dizaine de longs métrages au cinéma, a monté les marches du Festival de Cannes cette année avec Okja (du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho) et s'impose comme l'une des voix engagées les plus sincères de sa génération.

3. Une voix engagée

Avec ses mémoires, Lily Collins a dévoilé plusieurs de ses secrets et brisé le tabou des troubles de l'alimentation. Elle a également engagé sa carrière dans cette voie avec le film To The Bone (Netflix) dans lequel elle interprète le rôle d'une jeune femme anorexique sur le chemin de la guérison.



"Partager mon histoire avec ce film très personnel a été l'une des expériences les plus gratifiantes de ma vie", a écrit Lily Collins sur Instagram en janvier dernier, encourageant ces abonnés à demander de l'aide en cas de besoin. "Vous n'êtes jamais seuls".



