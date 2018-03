publié le 31/07/2017 à 07:31

Imogen a 21 ans et aime "tout ce qui est fluffy", c'est-à-dire tout ce qui est doux comme les poils d'une peluche ou soyeux comme un chat persan. Cette jeune étudiante amatrice d'art, originaire de Durham, au Royaume-Uni, a posé ses valises à Londres dans le cadre de ses études. Elle partage ses aventures londoniennes sur son blog intitulé, en français s'il vous plaît, Une maison de la mode et sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 2.500 personnes.



"Ce que je préfère dans le fait de partager mes photos et mes pensées sur Instagram, c'est que cela m'autorise à exprimer mon sens du style et mon amour pour la photographie tout en me permettant de me connecter avec des personnes venant du monde entier", confie Imogen à Girls.

Convaincue par son sens du style et sa positivité, nous lui avons demandé de nous livrer ses meilleures adresses londoniennes.

Une publication partagée par Imogen De Souza (@immids) le 19 Avril 2017 à 12h05 PDT

La meilleure terrasse ? Frank's Cafe, à Peckham, en particulier parce que l'intérieur est peint en rose fluo



Le meilleur endroit pour manger ? Boxpark, à Croydon, parce qu'il y a tellement de choix



Le quartier qui bouge ? Brixton



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Rokit Vintage, à Covent Garden



Pour une bonne dose de culture ? Saatchi Gallery, à Chelsea



Le meilleur spot pour chiller ? Près du canal à Camden



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? N'importe quel pub à Wetherspoon parce que je suis une étudiante fauchée.



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Ne suivez pas la foule de touristes qui se dirige vers les monuments, essayez de vous frotter à la vraie vie londonienne en explorant les rues.



Ce que tu préfères dans ta ville ? La diversité des gens et de la mode ; j'adore y piocher mon inspiration.



Où on peut te croiser le plus souvent ? Vous me croiserez probablement en train de faire du shopping à Brick Lane ou Oxford Street.

Le compte de Imogen en 8 clichés coups de cœur

Des vacances en Croatie Crédits : Instagram/immids | Date : 19/07/2017 8 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Des vacances en Croatie Crédits : Instagram/immids | Date : "Printemps fleuri" Crédits : Instagram/immids | Date : "Merci" Crédits : Instagram/immids | Date : "J'aimerais que Londres soit vraiment rose" Crédits : Instagram/immids | Date : "Hier" Crédits : Instagram/immids | Date : Le Musée d'Histoire Naturelle Crédits : Instagram/immids | Date : "Aventures londoniennes" Crédits : Instagram/immids | Date : "Connaisseuse de mojito à la fraise" Crédits : Instagram/immids | Date : 1 / 1 < > +