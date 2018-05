Le journal de 12h30 - Égalité salariale : le gouvernement sévit

publié le 10/05/2018 à 13:18

À travail égal, salaire égal. Un proverbe que le gouvernement compte bien mettre en pratique. Déclarée grande cause du quinquennat Macron, l'égalité professionnelle est au cœur du plan d'action officialisé mercredi 9 mai. Axé autour de 15 mesures, il doit permettre de "lutter contre les violences sexistes et sexuelles" au travail et de "faire progresser l'égalité professionnelle", ont expliqué la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et la secrétaire d'État à l'Égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa.



Parmi les mesures à venir : le calcul des écarts de salaires entre les femmes et les hommes et l'obligation pour l'entreprise de prévoir une enveloppe de rattrapage en cas de différences de salaire. Le gouvernement réclame par ailleurs plus de transparence et de sanctions. L'inspection du travail devrait multiplier par quatre le nombre de contrôles sur le respect de l'égalité salariale. Les entreprises de plus de 250 salariés auront jusqu'à 2020 pour mesurer et corriger les écarts de salaire sous peine d'être sanctionnées.

"Il y aura une obligation de négocier une enveloppe de rattrapage avec les organisations syndicales et au maximum dans les trois ans. L'expérience a prouvé, qu'en trois ans, on y arrive (...). À fin 2021, le but est qu'on est ait réglé ce problème", a déclaré Muriel Pénicaud au micro de RTL.

Un délai court pour un projet ambitieux. Attendu au tournant, ce plan d'actions devra réussir là où cinq lois ont échoué. À noter, qu'à poste égal, une femme gagne en moyenne 9% de moins qu'un homme.

À écouter également dans ce journal :

Air France - Des salariés ont constitué un collectif indépendant baptisé "Tous Air France". Ils veulent faire entendre leur voix face à la direction et aux syndicats pour trouver une issue au conflit.



Politique - Emmanuel Macron a reçu ce mercredi 10 mai le prix Charlemagne, des mains d'Angela Merkel. Ce prix est décerné chaque année à une personnalité pour sa contribution à l'unification européenne.





Iran - Emmanuel Macron appelle à la désescalade entre Israël et l'Iran, à la suite des tirs de roquette qui ont visé des positions israéliennes. La riposte en Syrie aurait fait au moins 23 morts.



Justice - David Ramault, le meurtrier présumé d'Angélique, a été transféré dans une unité de soins psychiatriques en raison de son état psychologique très fragile.



Fait-divers - Près de Montauban, une adolescente de quatorze ans a échappé mardi 8 mai de peu à une tentative d'enlèvement de la part d'un automobiliste.



Santé - La grande campagne annuelle de dépistage du cancer de la peau commencera la semaine prochaine. Vous pouvez dès aujourd'hui prendre rendez-vous avec un dermatologue pour un dépistage gratuit.