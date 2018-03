publié le 29/07/2017 à 07:22

"Blogueuse économe avec un humour à deux balles", c'est en ces termes que se définit Charline, jeune femme derrière le blog Une Cheap Fille. Il suffit de scroller son compte Instagram, suivi par plus de 2.000 personnes, pour réaliser que cette "brocantophile" de 26 ans aime sa région - la Savoie - et la nature.



Entre deux photos de voyages de Paris à Montréal en passant par Prague, Charline partage des clichés de plantes et de produits de beauté allant du plus accessible aux marques de luxe. De quoi bénéficier d'un rapide aperçu de l'offre de produits naturels ou biologiques sur le marché français.

Charline est aussi, comme le nom de son blog l'indique, une blogueuse qui aime faire des économies. Son objectif : montrer que l'on peut prendre soin de soi, s'entourer de belles choses sans pour autant finir dans le rouge tous les 10 du mois. Et comme la blogueuse n'est pas à un conseil prêt, Charline a sorti son carnet pour livrer à Girls ses meilleures adresses.

Une publication partagée par Charline (@unecheapfille) le 17 Juil. 2017 à 2h45 PDT

La meilleure terrasse ? Celle du Bistrot du marché à Annecy. Un endroit calme et familial, légèrement éloigné du tumulte touristique



Le meilleur burger ? Le Grizzly à Albertville ! Sans hésitation. Meilleurs burgers de tout le bassin. Et, en bonus : des cocktails tops !



Le quartier qui bouge ? Celui des Halles de Chambéry



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Euh… Question suivante



Pour une bonne dose de culture ? Prendre ses baskets et un short, et aller arpenter la nature, ça compte ?



Le meilleur spot pour chiller ? Les plages des Mottets ou du Lido, sur les bords du lac du Bourget



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Sur l’une des terrasses de la Cité Médiévale de Conflans, juste au-dessus d’Albertville



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Déplier une carte ! Albertville n’est peut-être pas très vivante mais ses alentours regorgent de très belles curiosités



Ce que tu préfères dans ta ville ? La proximité avec la ville d’Annecy, celle de Chambéry, avec les stations de ski, le parc de la Vanoise, les petits villages de montagne et les lacs...



Où on peut te croiser le plus souvent ? Dans les rues d’Annecy, où j’adore faire du lèche-vitrine avant d’aller boire un verre en terrasse avec les copines

Le compte de Charline en 8 clichés coups de cœur

"Comme un week-end entre neige et soleil." Crédits : Instagram/unecheapfille | Date : 18/07/2017 8 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > "Comme un week-end entre neige et soleil." Crédits : Instagram/unecheapfille | Date : "Excès de ciel bleu ce matin sur #Chambery" Crédits : Instagram/unecheapfille | Date : "Seconde main" Crédits : Instagram/unecheapfille | Date : "Memento mori" Crédits : Instagram/unecheapfille | Date : "Des soins spécialisés pour répondre aux besoins des femmes atteintes de cancer." Crédits : Instagram/unecheapfille | Date : "Être un chat c'est beaucoup trop dur" Crédits : Instagram/unecheapfille | Date : "La Belle et la Bête" Crédits : Instagram/unecheapfille | Date : "Joli coucher de soleil sur le bassin albertvillois." Crédits : Instagram/unecheapfille | Date : 1 / 1 < > +