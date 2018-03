Maye Musk au défilé Concept Korea à New York, le 8 septembre 2017

"La beauté n'a pas d'âge et nous sommes honorés de vous appeler notre covergirl Maye Musk !" C'est vrai qu'elle est resplendissante la nouvelle égérie de CoverGirl. La marque de maquillage américaine a partagé sur son compte Instagram un cliché du mannequin âgée de 69 ans, ce mercredi 27 septembre.



"Vous représentez tellement d'objectifs : objectif de vie, de mère, de personnalité, bienvenue dans la famille !", a ajouté la marque, visiblement heureuse d'avoir attiré dans son armée d'ambassadrices une personnalité de plus loin des clichés et stéréotypes du monde de la beauté.

Une marque de fabrique pour CoverGirl qui n'en est pas à sa première égérie atypique (selon les standards de ce milieu). Exemple avec James Charles (suivi par plus de 2 millions de personnes sur Instagram), un jeune américain de 18 ans, déjà pro du maquillage, ou Nura Afia, Youtubeuse spécialisée dans la beauté qui porte fièrement le hijab sur sa chaîne. Cette dernière cumule plus de 200.000 abonnements.

