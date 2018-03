L'hymne national allemand est-il sexiste ?

publié le 05/03/2018 à 19:39

C'est une proposition pour le moins polémique. Dans une lettre interne, Kristin Rose-Möhring, secrétaire d'État social-démocrate à la condition féminine, suggère de modifier l'hymne national allemand jugé sexiste. Une proposition qui a fait réagir, notamment dans le camp conservateur.



La secrétaire d'Etat propose notamment de modifier le mot "Vaterland" qui signifie littéralement "Père Patrie" et de le remplacer par "Heimatland", difficilement traduisible mais qui désigne le chez-soi, le pays natal. Plus loin dans l'hymne, elle propose de supprimer le terme "fraternellement" au profit du mot "courageusement".

"Pourquoi ne pourrions nous pas dé-genrer notre hymne national?" a-t-elle interrogé dans sa lettre interne, selon le journal Bild. Et la secrétaire d'Etat de prendre l'exemple du Canada qui a modifié son hymne début février. Les Canadiens ne chantent désormais plus «in all thy sons command» («un véritable amour de la patrie anime tous tes fils») mais «in all of us command» («un véritable amour de la patrie nous anime tous»).

Un tollé chez les conservateurs

La proposition n'a pas manqué de faire réagir, notamment chez les conservateurs. "Je suis une femme émancipée et je ne me suis jamais sentie exclue par cet hymne", a jugé lors d'une conférence de presse Annegret Kramp-Karrenbauer, numéro deux du parti conservateur, la CDU. Par l'intermédiaire de son porte-parole, la chancelière Angela Merkel s'est elle dit "très satisfaite de l'hymne actuel".



Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne s'est également exprimé contre la modification du texte de l'écrivain August Heinrich Hoffmann von Fallersleben de 1841. Ce parti, qui se pose en héraut de la lutte contre le politiquement correct, a par ailleurs créé la polémique il y a quelques jours en proposant d'inscrire l'allemand comme langue unique de l'Allemagne dans la Loi fondamentale pour lutter contre l'influence prétendument grandissante de l'anglais et de l'arabe.



Le document a été publié dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes du 8 mars. Il intervient également dans un contexte tendu depuis les révélations sur l'affaire Weinstein et la libération de la parole des femmes qui a suivi.