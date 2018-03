Kylie et Kendall Jenner lancent leur collection de maillots de bain

publié le 28/04/2016 à 18:15

Kylie et Kendall Jenner sont de retour pour une nouvelle collaboration avec le magasin anglais de vêtements Topshop. Suite au succès mondial qu'a rencontré leur ligne de prêt-à-porter sorti en novembre 2015, les deux sœurs ont signé pour une collection de maillots de bain prévue pour l'été 2016. C'est sur les réseaux sociaux que les jeunes célébrités ont révélé la sortie prochaine de leur nouvelle collaboration avec Topshop. Kylie Jenner a en effet annoncé l'arrivée des bikinis et autres ensembles à coups de selfies comme elle sait si bien le faire.



Seuls deux modèles ont été dévoilés sur Instagram mais on peut déjà s'attendre à une ligne sportwear et colorée. Une chose est sûre : les jeunes sœurs du clan Kardashian ont sûrement élaboré des pièces sexy mettant en valeur les courbes des futures clientes.

they don't love you like I love you Une photo publiée par King Kylie (@kyliejenner) le 27 Avril 2016 à 15h25 PDT

Shooting Kendall&Kylie swim for TopShop. Coming soooon ¿ Une photo publiée par King Kylie (@kyliejenner) le 27 Avril 2016 à 11h13 PDT