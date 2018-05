publié le 14/05/2018 à 12:07

Ils ont fait la une de la presse ces derniers mois et font désormais leur entrée dans le dictionnaire. Les "frotteurs", ces hommes qui se frottent contre des femmes dans les transports en commun, viennent de rejoindre la liste des nouveaux mots 2019 du Robert, l'un des dictionnaires de référence en France.



Dénoncés dans une campagne de sensibilisation de l'Île-de-France, les agissements du frotteur sont désignés par le dictionnaire comme venant d'une "personne qui recherche les contacts érotiques en profitant de la promiscuité dans les transports en commun".

Problème, dans les faits, ce contact physique n'a rien d'érotique. Il s'agit d'une agression sexuelle, et donc d'un délit puni par la loi, comme le dénonce par exemple Rebecca Amsellem, fondatrice de la newsletter Les Glorieuses sur Twitter.

Par contre @LeRobert_com il y a une faute sur la définition proposée de « frotteur ». Les contacts recherchés n’ont pas de caractère « érotique », il s’agit bien d’une agression sexuelle. Cc @alicecoffin — Rebecca Amsellem (@R_Amsellem) 14 mai 2018

Un arc-en-ciel d'expressions et de mots plus inclusifs

Un frotteur risque jusqu'à cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende. Une donnée que semble avoir oublié de mentionner le célèbre dictionnaire, malgré une attention particulière portée aux expressions et mots, marqués par la libération de la parole des femmes.



Parmi eux, on notera "violences faites aux femmes", "écriture inclusive", "charge mentale" mais encore le verbe "invisibiliser" ainsi que les noms "queer" et "grossophobie".

Les #MotsNouveaux du Robert 2019 : FEMMES

Les nouveaux mots sont soulignés, les sens, exemples et expressions sont écrits en italique. pic.twitter.com/92SNhIuNZo — Le Robert (@LeRobert_com) 14 mai 2018