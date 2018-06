publié le 15/06/2018 à 10:30

Flaque d'alcool, couteau bien aiguisé, rasoir pour prendre soin de sa barbe, places de matchs de football... Les stéréotypes genrés ont la vie dure au rayon de la paternité, en particulier à l'approche du dimanche 17 juin, jour de la Fête des Pères.



Comme il est d'usage à l'approche de chaque fête du genre, les marques et magasins ne lésinent pas sur les promotions et autres offres exceptionnelles, spécialement dédiées aux personnes visées. Après les couples amoureux et les mamans, voici venu le tour des papas de passer sur la table d'opération des représentations les plus stéréotypées du marché, comme tous les troisièmes dimanches du mois de juin.

Fort heureusement, les internautes les plus attentifs et attentives n'hésitent pas à épingler ces douteuses initiatives sur les réseaux sociaux. Voici un petit florilège des pires idées cadeaux pour la fête des pères.

Je constate donc que dans les médias, les réseaux sociaux, publicités nous entrons dans la période « jeux vidéos, outils, foot, bière, charcuterie.. » pour penser à la fête des pères ¿

Les clichés ont la vie dure. — MaVieDePapaGay (@maviedepapa) 30 mai 2018

Les pères, forcément bricoleurs et fans de foot

Grand classique des fêtes qui célèbrent la parentalité : la boîte à outils, pendant masculin de l'aspirateur à moins 25% disponible uniquement durant la période de la fête des mères.

Donc demain soit je bricole soit je picole pendant que ma femme fait le ménage avec son cadeau de fête des mères #FeteDesPeres #FeteDesPères pic.twitter.com/6yaJQvdgo2 — Tiotnantais (@tiotnantais) 17 juin 2017

Cliché sur la #FETEDESPERES ..... Et je vous passe ceux sur la #FeteDesMeres (épilateur, seche cheveux, appareils pour cuisiner ...) pic.twitter.com/2b3PIWWaQI — Maud SIEDLECKI (@SiedleckiMaud) 7 juin 2017

Mention spéciale à cet utilisateur de Twitter et son détournement parodique (mais sexiste) d'un tel cadeau.

¿ #Concours ¿

S¿P¿É¿C¿I¿A¿L¿ Fêtes des pères

Si toi aussi tu veux enfumer ta belle-mère

5 Coffrets à gagner

Pour participer :

¿ Follow @biing_c ¿ RT ce tweet #JeuConcours #cadeaux #TAS2018 #FêteDesPères

Bonne chance à toutes et à tous ! ¿ pic.twitter.com/HYmAFbRoOK — Satellys (@Satellys) 1 juin 2018

Évidemment, à l'approche du Mondial, les marques en ont profité pour ranger tous les pères dans la case des fans de football.

Où sont passés les aspirateurs ?

D'autres internautes ont choisi de parler du sexisme et des stéréotypes de genre en pointant du doigt l'absence des promos au rayon aspirateur et produits ménangers. "J'ai feuilleté les magazines des hypermarchés, même pas une promo pour le Mr Propre (...) on va encore devoir faire éclater le porte-monnaie", écrit par exemple une utilisatrice de Twitter. L'égalité sera-t-elle atteinte quand les publicités ne seront plus autant genrées ?

Ca manque cruellement de promo pour les aspirateurs pour la fête des pères #fetedesperes #genre — Boris Libotte (@blibotte) 7 juin 2018

J'ai feuilleté les magazines des hypermarchés, même pas une promo pour le Mr Propre, St Marc spray, Antical, fer à repasser... pour la Fête des Pères. On va encore devoir faire éclater le porte-monnaie !!! ¿#fetedesperes #papa — @ïcha¿¿¿¿¿¿ (@Aicha_BenzOff) 6 juin 2018

Félicitations quand même à @Darty_Officiel qui propose pour la fête des pères la séléction "Papa fée du logis" https://t.co/2EUByO1nJm — Boris Libotte (@blibotte) 7 juin 2018