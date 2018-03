publié le 29/09/2016 à 07:39

Comme d'habitude, vous êtes à la bourre. Vous avez laissé traîner les choses comme une veille chaussette au fin fond de votre lit. Et pourtant, vous n'y échapperez pas : il vous faut une tenue pour la cérémonie de mariage de Baptiste et Clara. D'habitude, vous piochez dans vos robes d'été. Une paire d'escarpins et des jolis bijoux font illusion : vous êtes apprêtée. Mais vos amis sont des amoureux des feuilles qui tombent, des couleurs orangées et des nuits (très très) fraîches... (les rhumes arrivent, on vous aura prévenues).



Alors la mini-robe ne se prête pas vraiment à ce décor. Mais avec la rentrée, vous n'avez pas vraiment le temps de courir les boutiques du centre-ville. Entre vos cours, stage ou premier job en journées et vos soirées entre potes, pour avoir l'impression de vivre un peu, vous n'êtes jamais disponible pendant les horaires d'ouverture des magasins. Et ça, c'est le drame.

Heureusement, on vit dans une époque chouette et, en quelques clics, il est possible de trouver la tenue de ses rêves. Comme on est sympa, on a décidé de vous aider dans la fourmilière du net. Petite sélection de jolies robes, ensembles ou combinaisons adaptés aux températures basses de la fin du mois de septembre.

Rester classe et élégante en automne

Une cérémonie de mariage, en été comme en automne, reste un moment où classe rime avec élégance. Du mois, on l'espère pour vous. L'idéal, c'est de miser sur une tenue peu décolletée (en clair : on laisse l'écharpe au maire) et plutôt couvrante comme cette robe à col bénitier et avec manches (Topshop - 64 euros) ou cette combinaison vert-bleu à shopper sur le site de Zara (49,95 euros).



Aux pieds, on opte plutôt pour des talons et on écourte les pauses-clopes en plein vent pour éviter de tomber malade. Dans notre viseur : ces talons scintillants (Asos - 59,99 euros) ou ces escarpins blancs (Topshop - 80 euros). Un perfecto en cuir ou votre veste préférée complétera votre look. L'important étant : choisissez toujours une tenue dans laquelle vous vous sentirez bien et des chaussures plates de rechange pour pouvoir danser jusqu'au bout de la nuit.