publié le 28/05/2016 à 07:30

Le dernier week-end du mois de mai célèbre les mamans. C'est l'occasion de passer une journée avec votre famille, mais surtout avec votre mère. Et pour changer du traditionnel bouquet de fleurs et la carte, la rédaction Girls vous a trouvé des cadeaux beauté pour une maman au top. Soins, crème hydratante, gâteaux... vous pourrez faire plaisir à votre mère sans vous ruiner. Et oui puisque cette sélection ne dépasse pas les 20 euros. De quoi faire des heureuses, et même de piquer à l'occasion quelques produits.



Maman cool, maman beauté ou maman geek, vous avez le choix ! Entre une crème hydratante dans un pot en forme de panda, un tote bag avec message ou un bouquet en chocolats, vous avez ce qu'il faut pour faire plaisir et être originale. Mention spéciale pour la plante en forme de panda que votre maman pourra installer à son bureau ou le sel et poivre de Star Wars, pour un repas d'une galaxie très très lointaine.