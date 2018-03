publié le 29/01/2017 à 07:13

Les rendez-vous du début d'année viennent de commencer. À savoir les grandes messes du cinéma aux États-Unis. Les Golden globes tout juste terminés, c'est au tour des César en France, et des Oscars aux États-Unis de se préparer. Ainsi, tandis que de notre côté de l'Atlantique on polémique sur la nomination de Roman Polanski à la présidence du jury (qui l'a depuis abandonnée), le pays de l'oncle Sam entre en campagne pour défendre ses acteurs et actrices de renom.



Sur Instagram, les élues à Hollywood ont posé pour le numéro spécial Oscar de Vanity Fair avec une Natalie Portman rendant hommage à Demi Moore ou des sœurs Fanning complices. Autre rendez-vous - parisien, cette fois-ci - avec la semaine de la haute-couture. Lily-Rose Depp y a fait sensation en clôturant le défilé Chanel dans un robe de mariée aux airs de bonbon rose meringué. Lucy Hale (Pretty Little Liars) était présente à l'événement du Grand Palais, tandis que la blogueuse française Betty Autier a partagé sur son compte Instagram un portrait d'elle avec le couturier Jean Paul Gaultier.

Une semaine après la Women's March, les personnalités américaines poursuivent leur mobilisation. Cette dernière passe bien souvent par le port de t-shirt aux messages engagés. "Nous devrions tou(te)s être féministes", peut-on lire sur le top de Rihanna. Si c'est elle qui le dit alors...