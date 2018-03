publié le 29/04/2016 à 17:01

Vous l'avez peut-être constaté dans les magasins de cosmétique : les brosses pour le visage sont tendance. À poil, en silicone, avec ou sans pulsations, elles promettent une vie merveilleuse avec une peau offrant 0 défaut, lisse et au teint unifié. Les utiliser serait plus efficace que d'avoir recours à des simples cotons démaquillants. Sachant qu'une peau bien nettoyée est une peau en bonne santé, cela a de quoi intriguer. Face à cette vision idyllique, j'avais besoin d'en avoir le cœur net. J'ai donc testé, au péril de mon épiderme, les brosses pour le visage de 3 marques différentes : Foreo, Doux Good et Clarisonic. Entre rougeurs, douceur et agréables surprises, mon expérience est détaillée ci-dessous. Ne vous inquiétez pas, tout se termine bien.



Foreo : traumatisant

Commençons tout de suite par le gros poisson. Il y a de grandes chances que vous ayez entendu parler des brosses pour le visage de la marque Foreo, ou au moins, que vous les ayez aperçues en magasin grâce à leurs couleurs pétantes. Les brosses Foreo sont censées être le top des brosses pour le visage, et les avis sont plutôt unanimes à leur sujet. Fabriquées en silicone chirurgical, réputées antiallergiques et non-comédogènes, elles sont proposées dans différentes tailles, et leurs prix vont de 139 à 199 euros. Elles peuvent être utilisées avec ou sans pulsations.

J'ai bien sûr voulu tenter la 2e option. Au bout de 3-4 utilisations, sans avoir pourtant l'impression d'y aller comme une forcenée, ma joue gauche s'est retrouvée constellée de petits boutons, et des marques de sécheresse rouges sont apparues au niveau de mes pommettes. J'avais même des sensations de chaleur sous la peau, comme si j'avais pris un coup de soleil. Autant vous dire que c'était la panique. La seule chose à faire était de laisser mon visage en paix (je n'utilisais plus qu'un démaquillant doux le soir) et d'appliquer une crème répatrice (que l'inventeur de la crème Cicalfate d'Avene soit canonisé).

Selon Foreo, il y avait 3 explications : soit ma peau était trop sensible et dans ce cas, pas adaptée à une utilisation quotidienne de cette brosse. Soit la brosse était en train de faire ressortir les toxines cachées dans ma peau (ce qui est possible), et donc, avait un effet puratif sur le moyen terme. Soit je faisais une allergie. On m'a conseillé d'attendre un peu et de retenter ma chance plus tard. Malheureusement, j'avais trop peur pour à nouveau sauter le pas, et la brosse décore mon lavabo depuis.



Doux Good : agréable

La marque française Doux Good propose des cosmétiques bio et dans des matières naturelles. Cependant, sa brosse pour le visage (25 euros) est en matière synthétique. Très douce, elle respecte les peaux même les plus sensibles et son usage est très agréable. Ergonomique, sa prise en main est facile, et elle est même livrée avec un petit sac à cordon, pour l'emporter partout avec soi. Il faut appliquer un peu de produit démaquillant dessus avant de l'utiliser, avec des mouvements circulaires. On adopte des gestes délicats, pas comme si on passait la serpillière.



Cependant, il ne faut pas trop se leurrer : la brosse Doux Good ne suffit pas pour laver le visage en profondeur. Après utilisation, je constatais que mes produits teintés, type anti-cernes, n'étaient pas complètement partis. J'étais obligée de passer un coup de coton démaquillant pour en venir à bout.

Clarisonic : professionnelle

Enfin, j'ai pu tester l'une des brosses pour le visage de la marque Clarisonic, la "Mia 2 Deep Pore Decongesting". Le contenu de la boîte est assez impressionnant : la brosse est assez grosse, et est livrée avec un gel nettoyant et purifiant, et un masque "décongestionant". Le tout revient à 150 euros. Ces deux produits sont très efficaces, le premier ayant l'avantage de laisser une sensation de fraîcheur sur la peau.



D'emblée, la prise en main n'est pas évidente, et j'ai dû lire à 2 ou 3 (bon ok, peut-être plus) reprises le manuel pour être sûre de l'utiliser correctement. ll faut bien sûr commencer par utiliser la vitesse la plus basse, et l'augmenter au fur et à mesure des semaines. Même à vitesse maximale, les poils de la brosse sont doux comme le crin d'une licorne un jour de pleine Lune. Comme pour la brosse Doux Good, il faut appliquer du produit démaquillant sur les poils avant utilisation. La peau est bien nettoyée, sans être décapée. Attention : là aussi, des boutons peuvent ressortir si votre peau renferme beaucoup d'imperfections lors des premiers semaines d'utilisation.

Le mot de la fin

Des 3 brosses que j'ai pu tester, celle de Clarisonic m'a parue la plus efficace.



Cependant, la peau de chacune est différente. Il faut y être à l'écoute : si vous ressentez une gêne, c'est que vous utilisez mal la brosse. Au début, n'y ayez recours qu'une fois tous les 2 ou 3 jours, voire, seulement 2 fois par semaine, pour que la peau s'y habitue.



Évitez les brosses pour le visage si vous avez une peau sensible et/ou avec des imperfections sévères, vous risquez d'inflammer la couche supérieur de l'épiderme. En tout cas, ne pensez pas à en faire un usage quotidien, car votre peau sera trop agressée.