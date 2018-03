publié le 25/07/2016 à 16:30

Après des semaines d'un temps plus évocateur du mois de mars un peu chaud que d'un beau mois de juillet ensoleillé, l'été est enfin là. Et avec lui, tous ses bons côtés : les jolis maillots de bain, les après-midis farniente sur la plage, les apéritifs au rosé en fin de journée... et, évidemment, le partage de tous ces bons moments sur les réseaux sociaux.



Depuis quelques temps déjà, Instagram est envahi de clichés de vacances, de ceux qui font rêver les amis prêts à partir et enrager les collègues restés au bureau. Mais si toutes ces photos respirent la spontanéité et la décontraction, publier la parfaite photographie d'été requiert un peu de soins : réussir à capturer l'instant qui représentera parfaitement vos semaines de détente sur la plage n'est pas une mince affaire. Tenir la distance face aux filles que vous pourrez croiser à la plage peut s'avérer périlleux et quelques conseils ne seront pas de trop pour mener à bien cette mission.

1. Mollo sur les filtres

On évite l'overdose !

Ces petits outils, bien pratiques pour corriger les quelques imperfections d'un paysage ou d'un portrait, sont souvent utilisés à outrance par les Instagrameuses inexpérimentées. Petit rappel utile : les filtres sont là pour sublimer vos photos, pas les dénaturer. Personne ne veut voir une mer pourpre se détacher d'un ciel vert, et vouloir effacer un coup de soleil ou un bouton mal placé ne justifie pas de se retrouver avec un visage rose fushia ou, horreur des horreurs, une peau tellement surexposée qu'on ne distingue même plus votre nez.

Aux très chargés Charmes, Kelvin ou Toaster, préférez les nuances plus neutres des dernières nouveautés proposée par l’application : Gingham, Reyes ou Perpetua feront parfaitement l'affaire. Rise et Valencia sont eux-aussi tout indiqués : leurs teintes lumineuses éclaireront délicieusement vos clichés. N'oubliez pas que les filtres restent une option: parfois, un simple jeu sur la luminosité ou le contraste peut suffire.

2. Choisir le bon endroit pour prendre son selfie

Sachez repérer les bons spots

Que vous soyez sur la plage, à la campane ou en montagne, c'est ce que vos abonnés veulent voir : pas la peine de prendre un selfie depuis votre chambre d'hôtel ou dans votre voiture. Vous êtes en vacances : évitez de publier des auto-portraits que vous auriez pu poster à n'importe quel moment de l'année. Et bien que le réflexe du selfie face au miroir pour exposer votre tenue du jour soit tentant, sachez attendre la rentrée pour revenir aux bonnes vieilles habitudes.



Repérez les endroits atypiques, les paysages les plus paradisiaques, les bonnes heures de la journée pour capter la luminosité adéquate et immortalisez-vous devant ces décors. Montrez où vous êtes tout en exhibant votre maillot de bain, faites découvrir les endroits qui vous plaisent le plus; vos clichés seront plus représentatifs de vos vacances, les réactions de vos abonnés plus nombreuses, et vos souvenirs survivront mieux à l'épreuve du temps.

3. Gardez un look naturel

L'été, c'est chaud. La plage, c'est exposé. La transpiration ça mouille et le maquillage, ça coule. Évitez les looks trop chargés sur les photos. Vos clichés seront plus agréables à regarder s'ils respirent la détente et la simplicité. Pendant les vacances, les plus jolis portraits sont ceux qui évoquent le naturel. Surtout, vous voulez provoquer des réactions du genre "Wow, elle avait l'air relax". Pas "Wow, elle s'est pimpée sur la plage."



4. La spontanéité avant tout

N'oubliez pas : les vacances servent avant tout à déconnecter, pour en revenir fraîche et revigorée. C'est peut-être le seul moment de l'année où vous pouvez vous affranchir des contraintes sociales, des tenues appropriées, des comportements à avoir et des choses à ne pas faire. Ne le gâchez pas à essayer de répondre à ce que l'on attend de vous. Faites ce que vous avez envie de faire, comme vous avez envie de le faire et, si vous le voulez vraiment, partagez ces moments avec votre entourage via internet. Mais sans vous stresser vous-même pour être la plus jolie ou la plus enviée.



Il en va de même pour les selfies. Vous pourrez essayer de les reprendre des dizaines de fois pour trouver la pose et la lumière parfaites. Faites le test : la plupart du temps, le premier cliché est le plus réussi. La plus importante des astuces, c'est sûrement celle-ci : les meilleures photos seront celles prises sur le vif, sans préparation et surtout, surtout, sans pression.