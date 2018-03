publié le 26/04/2016 à 07:30

Les cheveux secs et cassants témoignent d'un manque de kératine et donc d'une perte d'élasticité. Cela peut être dû à une usure capillaire (trop de couleurs, défrisages, permanentes, utilisation de laque et de gel trop fréquente, etc), d'une carence en fer, du stress ou d'un déséquilibre alimentaire. Afin, de préserver vos cheveux, il est important de diminuer l'utilisation de produits chimiques à répétition qui ont tendance à dessécher les cheveux.





Le soin du cheveu commence par le shampoing, optez donc pour un produit doux. Évitez les brushing et laissez sécher vos cheveux à l'air libre. Le brossage doit se faire en douceur et le moins souvent possible car l'utilisation de la brosse à répétition attaque l'écaille du cheveux et le fragilise. Tout comme la peau, les cheveux cassants ont besoin d'être nourris, c'est pour cela que des soins réguliers sont conseillés. En ce qui concerne les pointes fourchues, vous pouvez les couper tous les 3 à 4 mois.

La santé de vos cheveux passe aussi par une alimentation saine. Privilégiez les fruits et les légumes qui sont un apport en vitamines et en protéines. La consommation de graisses saturées qu'on retrouve notamment dans le beurre, le lard, les viennoiseries et le fromage est à éviter. Enfin, avant d'aller vous coucher, attachez-vous les cheveux pour la nuit pour préserver l'écaille. Les frottements des draps ou de l'oreiller froissent le cheveux qui finit par faire des fourches.

Les soins naturels et faits maison

Il existe des recettes faites maison que l'on peut appliquer sur les cheveux pour les hydrater et les nourrir. Il est conseillé de faire des bains d'huiles végétales pour rendre les cheveux souples et brillants. Vous pouvez les allier à du gel d'aloès qui va gainer les cheveux. Pour cela, il suffit de mélanger 1 à 3 cuillères de gel d'aloès (que l'on retrouve en magasin bio) et la même quantité d'huile végétale (olive, amande douce, sésame, lin, coco...). Appliquez le masque sur cheveux humides avant votre shampoing et laissez reposer 15 à 30 minutes. Rincez abondamment puis procédez au shampoing.



L'œuf possède des propriétés nutritionnelles de taille. C'est en effet un apport en vitamines B5, B7, B12, A, D, E, ainsi qu'en sélénium, fer iode et acide folique. Faites-vous un masque avec un jaune d'œuf, un demi avocat et de l'huile végétale. Montez en mayonnaise le jaune d''œuf à l'aide de l'huile. Écrasez l'avocat jusqu'à obtenir une purée que vous allez ajouter à la mayonnaise. Vous devez obtenir une crème homogène et onctueuse. Déposez le masque sur l'ensemble de votre chevelure, enveloppez-la dans du filme transparent puis laissez poser toute une nuit si nécessaire.



Autre recette : mélangez un jaune d'œuf, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de jus de citron. Appliquez le mélange sur les cheveux secs et démêlez soigneusement avant de laisser reposer sous une serviette chaude durant une dizaine de minutes. Rincer et shampouinez. Ce traitement conviendra aux cheveux très secs, abîmés et cassants.

Les soins réparateurs à se procurer

Ils existe une pléthore de marques qui proposent des gammes de soins adaptés à chaque type de cheveux. Vous pouvez regardez du côté des marques que l'on retrouve en grande surface comme Garnier et L'Oréal. Si vous souhaitez un produit plus pointu, optez pour les marques Kérastase, Klorane ou encore Phytospecific, qui offrent des soins en profondeur et donnent des résultats notables après quelques utilisations.



Les femmes qui ont les cheveux très cassants et abîmés pourront ainsi essayer le duo shampoing et masque riche en miel de trèfle blanc de fleur de mauve chez Phytospecific au le duo shampoing et bain de crème réparateur aux microcapsules de kératine végétal, beurre d'illipé et de karité. De même, Klorane propose un masque nutritif à base de beurre de mangue ainsi que le soin sérum anti-chute. Kérastase pour sa part offre des soins nutritifs et réparateurs correspondant aux cheveux desséchés, sensibilisés, abîmés et fourchus.