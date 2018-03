publié le 07/03/2018 à 10:20

Parce qu'elle est une femme, cela a été plus dur pour elle d'accéder à un poste à haute responsabilité, a confié la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, à la veille de la journée internationale des droits des femmes.



"Sans aucune équivoque", a-t-elle précisé sur RTL, ce mercredi 7 mars, avant de détailler un peu plus sa pensée : "Quand on mène une triple ou une quadruple vie, on a forcément un peu plus de charge sur les épaules", a alors expliqué Christine Lagarde.

La directrice du FMI fait ici référence à la charge mentale des mères de famille. C'est elle qui est la cause du ralentissement des femmes dans leur carrière, selon Christine Lagarde : "Le fait de mener une carrière professionnelle, d'avoir une famille, de s'occuper à titre principal de l'éducation des enfants, même avec le soutien du père de ces enfants, cela ajoute forcément aux tâches habituellement prises en charge par un monsieur qui se serait trouvé dans la même situation que moi, bien sûr".