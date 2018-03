publié le 27/11/2016 à 07:00

Romain Duris et des femmes. Elles gravitent autour de lui. Son ex, ses amies, sa vraie fausse épouse... Un panel de personnages intéressants, profonds, écrits avec finesse et justesse. Assez suffisant pour réussir le Bechdel Test ?



Petit rappel : le Bechdel test est un outil permettant de démontrer, en seulement trois questions, à quel point certaines œuvres culturelles s'intéressent uniquement aux personnages masculins et manquent cruellement de leurs homologues féminins. Le Test se décline sur trois niveaux de questions. Une œuvre est reçue si, pour chacune de ces questions, la réponse est "oui". Facile ?



Casse-tête chinois est le troisième épisode de la saga de Cédric Klapisch (2013) autour du personnage de Xavier (L'Auberge espagnole, Les Poupées russes), incarné par Romain Duris. Il sera diffusé ce dimanche 27 novembre, en première partie de soirée sur France 4.

L'histoire

Xavier (Romain Duris) a 40 ans et vient de se séparer de Wendy (Kelly Reilly), la mère de ses deux adorables enfants. Elle est américaine et, après dix ans passés sur le sol parisien, Wendy décide de traverser l'océan Atlantique avec ses marmots et de s'installer à New York.

La nouvelle n'enchante guère Xavier. Il décide, lui aussi, de changer de vie, de pays, et de s'installer dans la Grosse Pomme, près de ses enfants. Son nouveau quotidien est, certes, bordélique mais terriblement inspirant pour son prochain roman.







Reçu ou recalé ?

Casse-tête chinois met en scène (au moins) deux femmes identifiables : Wendy, Isabelle, Martine, Nancy, Ju, (une autre) Isabelle... Xavier est un écrivain entouré de femmes avec lesquelles il se dispute, couche, enfreint la loi américaine... Dans ce joli casting, on retrouve Audrey Tautou, Cécile de France, Kelly Reilly, Sandrine Holt et Li Jan Li.



Elles parlent ensemble : Xavier est un aimant. Il attire les femmes et les ennuis. Alors oui, les scènes avec les personnages féminins ne manquent pas mais, Xavier étant le héros de l'histoire, c'est lui qui attire l'attention et devient sujet principal des dialogues... Il faudra attendre plus d'une heure de film pour (enfin !) voir deux personnages féminins (Isabelle et Isabelle !) parler - vraiment - ensemble.



Leur sujet de conversation ne concerne pas un homme : attention spoiler... Isabelle et la baby-sitter, également nommée Isabelle se présentent. Le personnage incarné par Cécile de France accueille la jeune femme et lui demande si elle a déjà gardé des enfants avant de lui confier sa fille, dont le père biologique n'est autre que Xavier.



Total : 3/3



Verdict

Casse-tête chinois nous a fait une belle frayeur. Mais quand bien même, s'il n'avait pas réussi le test, on lui aurait pardonné ce petit détail. Parce que ce long-métrage offre une belle part de l'intrigue aux personnages féminins. D'abord caricaturaux, ils prennent plus de profondeur au fur et à mesure du film. New York offre également une belle toile de fond à cette palette de femmes aussi diversifiées qu'attachantes.





Note finale : reçu, mention spéciale "diversité"