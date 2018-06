Barbie se lance dans l'ingénierie robotique pour susciter des vocations

et AFP

publié le 27/06/2018 à 03:33

Un pas de plus pour moderniser son image jadis peu féministe. La célèbre poupée Barbie lance un modèle d"'ingénieure en robotique", en partenariat avec une plateforme d'initiation au codage informatique. Le but ? Déclencher des vocations chez les petites filles et lutter contre les inégalités de genre dans l'ingénierie.



Secteur d'avenir, il cherche toutefois à se féminiser. Pour preuve, seuls 24% des emplois scientifiques sont tenus par des femmes. Un constat face auquel le fabriquant de jouets Mattel a décidé d'agir. Cette nouvelle Barbie a été conçue pour encourager à explorer les sciences par des jeux d'imagination mais aussi à "apprendre de vraies techniques de codage informatique", grâce à un partenariat avec la plateforme de codage informatique pour enfants Tynker, selon un communiqué de Mattel.

Une initiative qui s'apparente à un coup marketing. En effet, le groupe d'El Segundo en Californie traverse une passe difficile et tente de relancer les ventes de sa poupée phare. C'est pourquoi Barbie explore récemment des carrières inédites comme entrepreneur, apicultrice, cheffe cuisinière, ou sportive de haut niveau.

Le groupe a déjà lancé des versions à l'effigie de la championne olympique d'escrime voilée Ibtihaj Muhammad, de la gymnaste olympique noire Gabby Douglas, de la restauratrice Hélène Darroze. À noter que celle de l'artiste Frida Kahlo s'est retrouvée dans un différend commercial et a été interdite de vente au Mexique.