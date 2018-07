Rihanna dévoile une collection d'accessoires coquins avec Savage x Fenty

publié le 02/07/2018 à 09:55

"Savage Xccessories", c'est le nom de la nouvelle collection d'accessoires coquins de Rihanna. La chanteuse barbadienne a dévoilé ces nouveaux articles sur le compte Instagram de sa marque de lingerie Savage x Fenty, vendredi 29 juillet. Au menu : des cravaches, cache-tétons et menottes en fourrure, un martinet, des jarretières ou masques pour les yeux avec au choix deux couleurs : le noir ou le mauve.



Vous l'aurez compris, Rihanna ne fait pas qu'offrir aux femmes une lingerie accessible à tous les corps de femmes (les modèles allant du 32 au 54). La chanteuse, également philanthrope reconnue et femme d'affaires accomplie, incite ses (futures) clientes à oser repousser les limites de leur sexualité, à envisager de nouveaux jeux avec leur(s) partenaire(s) et à réaliser certains de leurs fantasmes.

Les prix vont de 22 à 28 euros et plusieurs produits sont déjà épuisés.