publié le 28/03/2018 à 10:16

Le mystère a enfin été résolu. Le clitoris géant installé sur le campus de l'université de Poitiers a été retrouvé, par hasard, par trois jeunes hommes, non loin de là où il avait été installé quelques mois plus tôt, rapporte France 3.





Cette sculpture en inox d'1,50 mètre signée par l'artiste britannique Matthew Ellis "était dissimulée sous des branches et des arbres", précise la chaîne française. Elle avait disparu il y a une dizaine de jours lors de la 72ème semaine estudiantine, animée par l'Ordre du Vénéré Bitard. Cette confrérie d'étudiants possède de son côté un pénis géant, installé sur le campus de l'université depuis quarante ans.

C'est pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes que l'association des Ami.e.s des femmes de la libération avait décidé en novembre dernier, à la veille de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, de prendre également possession des lieux avec une sculpture représentant l'organe du plaisir féminin.

Après sa disparition, l'université de Poitiers avait porté plainte. La sculpture n'a pas été endommagée, selon France 3. Quelques dégâts ont cependant été constatés sur son support.