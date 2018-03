publié le 26/07/2016 à 07:45

C'est à vous de prendre le contrôle de la situation avec la position de l'amazone. Alors que votre homme vous attend assis sur une chaise, venez le rejoindre et asseyez-vous délicatement sur lui, les jambes en amazone. C'est à vous de prendre en main votre union, de bouger, de choisir le rythme pendant que vous vous laissez caresser par votre partenaire. Lui peut jouir d'une vue plongeante sur votre corps.



C'est "un fantasme de l'homme par excellence", selon Pierre qui, avec sa copine Sarah, tout comme un deuxième couple, a testé 40 positions du Kamasutra pour Girls.fr et ses lectrices pendant tout l'été. Les deux garçons sont d'ailleurs d'accord pour affirmer qu'elle ne présente "aucun inconvénient". Chez la fille, les cuisses peuvent chauffer un petit peu et il ne faut pas être flemmarde au lit.

Pour elles

Les avantages :



Pour Julie -> "L'union de l'amazone permet d'avoir complètement le contrôle de la situation pour la fille. C'est un gros câlin sensuel qui assure une pénétration profonde."



Pour Sarah -> "Cette position, extrêmement excitante, est celle où la femme domine le plus. C’est elle qui chevauche son homme, décide de tout, gère l’amplitude des mouvements, l’angle de pénétration, la profondeur. On peut prendre appui sur le torse de son homme pour gérer complètement tout toute seule. Son sexe va au plus profond de notre vagin pour un maximum de plaisir, et toutes les parois sont stimulées."



Les inconvénients :





Pour Julie -> "Pas vraiment d'inconvénient."



Pour Sarah -> "Cette position ne plaira pas aux femmes flemmardes. On gère tout, on domine tout, donc si l’homme met longtemps à jouir, on peut vite être épuisée. Si on se déchaîne vraiment, les cuisses chauffent rapidement."



Les difficultés :





Pour Julie -> "Si on touche le sol avec nos pieds, il n'y a pas de difficulté particulière."



Pour Sarah -> "Garder le rythme longtemps."

Pour eux

Les avantages :





Pour Amine -> "Cette position permet d'avoir un angle de pénétration différent par rapport aux positions habituelles et elle procure de bonnes sensations. C'est très fusionnel."



Pour Pierre -> "C’est un des fantasmes par excellence pour l'homme. La femme vient nous chevaucher, nous embrasser et s’installer sur nous. On peut lui caresser les fesses et l’aider à faire les va-et-vient, on peut lui toucher l’anus si l’on veut passer à la sodomie après. On voit son corps s’agiter au-dessus de nous, ses seins ballotter en rythme. C’est une position où l’on peut se regarder et s’exciter en se disant des mots coquins. On peut également se redresser pour l’embrasser ou lécher ses seins."



Les inconvénients :







Pour Amine -> "Pas d'inconvénient."



Pour Pierre -> "Il n'y en a pas vraiment."



Les difficultés :





Pour Amine -> "Aucune vu que l'on est assis et que l'on a rien à faire."



Pour Pierre -> "Si l’on veut accélérer ou ralentir on peut avoir des difficultés à se synchroniser avec sa partenaire."







Les positions sexuelles ne se comptent plus. Il en existe des tonnes. Beaucoup d'entre elles sont répertoriées dans le Kamasutra, ce livre indien datant des VIe et VII siècles. C'est un peu le livre de tous les fantasmes, mais finalement assez méconnu. Alors pour éclaircir notre lanterne, la rédaction de Girls.fr a demandé à deux couples, Julie et Amine et Sarah et Pierre*, de tester les positions du dit livre, et de nous faire part de leurs impressions. D'après leurs témoignages, vous pourrez vous faire une idée des difficultés et avantages de chacune d'entre elle, tout en gardant à l'esprit que chaque couple est différent.



Tous les jours, pendant les vacances, découvrez 40 positions du Kamasutra commentées, pour vous guider dans vos propres expériences. Les prénoms ont été modifiés pour assurer l'anonymat des deux couples.