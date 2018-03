publié le 31/05/2016 à 07:30

Jour ou bien nuit ? Lorsqu'on parle d'une ambiance pour votre nuit câline, les avis divergent. Autour de vous d'ailleurs, la réponse n'est pas toujours 100% oui ou non. Il y a les romantiques qui préfèrent une lumière tamisée pour regarder leurs partenaires dans les yeux, ou les audacieuses qui profiteront de l'obscurité pour réaliser des fantasmes... Dans les deux cas, vous devez être à l'aise et surtout maîtresse de votre choix. Le plus important reste votre plaisir, alors nul besoin de se forcer si vous préférez la lumière, ou pas.

Faire l'amour dans la lumière : romantisme à la clef

Attention, on ne vous parle d'une lumière 1.000 watts qui blanchit la peau, mais d'une lumière tamisée ou avec des bougies. C'est donc l'idéal pour créer une atmosphère spéciale, où vous pouvez regarder votre chéri(e) dans les yeux et profiter de la vue sur son corps. Les regards intenses ont un fort potentiel d'excitation, tout comme les visages pendant l'orgasme chez certaines personnes.

Avec la lumière, vous pouvez aussi faire monter l'excitation en vous dénudant petit à petit ou en commençant par une danse collée serrée. Enfin, la lumière permet de (re)découvrir le corps de l'élu(e) de votre cœur et de tenter de nouvelles positions en évitant les douleurs du dos ou autres, puisque vous pourrez voir comment évoluent vos deux corps.

Choisir l'obscurité : cacher ses complexes et se libérer

Bon, on ne va pas vous faire un dessin, mais dans le noir, vous aurez l'impression de cacher vos "petits défauts". Certaines vous diront aussi que choisir l'obscurité, c'est faire des économies d'électricité (humour) et surtout prendre des initiatives sans complexe. Comme votre partenaire est concentré sur votre corps et ses sensations, cela peut être l'occasion de vous "lâcher", sans avoir "honte" de son regard. On ne vous le souhaite pas mais si vous vous ennuyez pendant le câlin, votre partenaire ne le verra pas.



Et puis dans le noir, comme vous ne pouvez pas utiliser votre vue, c'est l'occasion de solliciter vos autres sens, pour un moment encore plus intense. Odeurs corporelles, caresses, mots chuchotés dans l'oreille... Des avantages pour un plaisir décuplé. Enfin, rien ne vous empêcher d'allumer aussi quelques bougies !