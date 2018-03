publié le 29/09/2017 à 14:39

Elle a pris près de 32 kilos en deux ans. Sasha Pieterse, l'actrice qui joue la redoutable Alison DiLaurentis dans la série à succès Pretty Little Liars, a profité de la dernière émission de la version américaine de Danse avec les stars, dans laquelle elle concourt, pour revenir sur cette prise de poids fulgurante qui lui a valu de nombreuses critiques de la part de soi-disant fans de la série.



"Les gens me disaient que j'étais enceinte et grosse. Ils étaient en colère et fous que je sois comme ça",a raconté la jeune femme de 21 ans pendant l'émission, rapporte le site Refinery 29.

Sasha Pieterse a alors précisé qu'au moment où le public de la série l'insultaient pour son apparence physique, elle devait faire face à un diagnostic concernant sa santé : elle est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. "Enfin, je savais ce qui se passait", raconte-t-elle.

Acné, surpoids, pilosité : quels symptômes pour le SOPK ?

La jeune actrice n'est pas la seule à souffrir de ce syndrome. Elles sont environ 10% à 20% des femmes en âge de procréer à être touchées par ce dernier. Sa particularité ? Il s'agit d'un déséquilibre entre les hormones mâles et les hormones femelles. Les ovaires se retrouvent couverts de kystes bénins. Résultat : les femmes n'ovulent pas (ou peu de fois dans l'année). Un symptôme particulièrement handicapant pour celles qui souhaitent concevoir un enfant.



Parmi les autres symptômes du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), on retrouve notamment de l'acné, un surpoids voire une obésité, une tendance au diabète mais aussi des tâches brunes sur la peau, une pilosité plus excessive que la moyenne et sur des parties du corps inhabituelles comme le menton, le torse ou le dos et enfin, parfois, des pertes de cheveux.

Un traitement hormonal pour contrôler les symptômes

Toutes les femmes ne cumulent pas tous ces symptômes et certains peuvent varier au cours du temps. Ce qui rend alors le diagnostique du SOPK particulièrement difficile et tardif, d'autant plus que tous les professionnels ne sont pas au fait de ce syndrome. Sasha Pieterse le souligne d'ailleurs : ce n'est que "très récemment" qu'elle a elle-même été diagnostiquée. Les médecins spécialistes en gynécologie ou en endocrinologie seront les mieux informés pour répondre à vos questions à ce sujet et vous diagnostiquer.



Si le SOPK ne se soigne pas, ces symptômes peuvent être plus ou moins contrôlés grâce à un traitement hormonal. Pour celles souhaitant tomber enceintes, la plupart doivent cependant suivre des procédures telles que la PMA ou la fécondation in vitro.