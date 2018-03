Je me sens moche sans maquillage, que faire ?

publié le 29/05/2016 à 10:47

Bonjour, j'ai 15 ans, cela fait déjà quelques années que je me maquille. Ayant la peau assez pâle, toutes mes imperfections ressortent. Je n'ai pas énormément d'acné mais un minuscule bouton se voit. Au niveau de mes yeux, je me fais un léger trait de liner et je mets un peu de mascara, rien de très voyant, seulement lorsque je me vois sans maquillage j'ai l'impression qu'il y a une différence énorme.



Cela me complexe beaucoup, je n'aime donc pas me démaquiller devant mes amies, ce qui m’empêche beaucoup de choses. Comme aller dormir chez des amies, ou encore partir en colonie, alors que j'adore ça. Il y a aussi le problème de l'été, le soleil, la plage, la piscine, c'est assez embêtant d’être tout le temps maquillée.



Auriez-vous quelques conseils à me donner ?

Hello,



Je te rassure, toutes les filles ont le même problème que toi ! On est tellement habituées à se maquiller que le jour où l'on sort sans maquillage, on se sent comme mise à nue, plus vraiment nous-mêmes. Il faut que tu t'habitues à te voir sans maquillage et à accepter ton visage comme il est.

On vit dans une période où on met tellement en avant le maquillage pour atteindre "le visage parfait", que l'on ne se rend même plus compte à quel point on est belles au naturel. Tu as l'impression de ne plus avoir le m^me visage sans maquillage car autour de toi, toutes les filles font la même chose. Toutes se maquillent et cachent ainsi leurs beautés naturelles pour une beauté calculée, et superficielle.

Il ne faut pas que tu y succombes. On devrait toutes assumer nos qualités et nos défauts physiques sans tenter de changer notre image en se maquillant à outrance. Comment font tes amies à la plage ou à la piscine ? Je pense qu'il faut te rendre compte que vous avez toutes le même problème. Discutes-en avec elles. Je pense que ça t'aidera à prendre confiance en toi et de te rendre compte qu'elles ont le même problème.