J'ai l'impression de ne plaire à aucun garçon. Que faire ?

publié le 29/05/2016 à 10:17

J'ai l'impression de ne plaire à aucun garçon. Je n'ai aucune confiance en moi et j'aimerais savoir comment y remédier.

Hello,



Pourquoi dis-tu que tu ne plais à aucun garçon ? Tu sais, bien souvent on reste fixée sur un ou deux mecs que l'on aimerait approcher, tout en ignorant ceux qui sont intéressés par nous en secret. Tout le monde plait à quelqu'un, et c'est pareil pour toi. :-)

Pour plaire aux autres, l'important est de se plaire à soi-même. Il faut que tu apprennes à t'aimer pour commencer à prendre confiance en toi. Fais une liste des qualités que tu aimes chez toi, que ce soit physiquement ou intellectuellement, et mets-les en valeur.

Par exemple, si tu es quelqu'un qui aime rire, n'hésite pas à le montrer plus souvent aux gens qui t'entourent, pour surpasser ton manque de confiance. Si tu aimes tes yeux, mets-les en valeur en les maquillant avec des couleurs qui ira à ton teint et à la couleur de ton iris.



Il existe une multitude de petites choses à faire ou changer pour se sentir bien dans sa peau et ainsi petre plus avenante avec les autres.