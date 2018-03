Comment faire pour que mon amie accepte que je sorte avec lui ?

Hello girls,



J'ai rencontré un garçon par l'intermédiaire d'une de mes meilleures amies, on s'est vus trois fois (il habite en Belgique et elle aussi, ils étudient là-bas) et depuis on se parle presque tous les jours sur Facebook. Il me plaît beaucoup mais l'année dernière lui et mon amie étaient très proches, ils ont couché une fois ensemble. Lui voulait se mettre en couple avec elle mais elle a refusé. Sauf que mon amie ne supporte pas ma relation avec lui, elle a encore des sentiments pour lui et elle ne veut pas qu'il se passe quelque chose entre nous. Elle m'a dit que je devais choisir entre lui et elle, et que si je le choisissais on ne se verrait plus elle et moi. Je trouve sa réaction égoïste, car cela fait un an qu'il s'est passé quelque chose entre eux, c'est elle qui a refusé de sortir avec lui et maintenant elle a un copain... Je n'ai pas envie de choisir entre elle et lui. Comment faire pour qu'elle accepte que je vois ce garçon ?