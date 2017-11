publié le 24/11/2017 à 12:01

Un symbole pour sensibiliser les étudiantes et étudiants du campus de l'université de Poitiers aux violences faites aux femmes et à la question de l'égalité des genres. C'est de cette manière qu'a été annoncée l'arrivée d'une sculpture représentant un clitoris, ce vendredi 24 novembre, soit la veille de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, peut-on lire dans un article de Centre Presse, le quotidien de la Vienne.



Si l'université de Poitiers est le théâtre de cette exposition, ce n'est pas l'œuvre du hasard. C'est ici que, depuis quarante ans, est également dressé un pénis géant. Ce dernier appartient aux "Bitards", une confrérie estudiantine.



L'associations des Ami.e.s des femmes de la la libération est à l'origine de cette initiative pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette dernière a été créée dans le but d'aider les femmes de la région à sortir de la prostitution. La plupart, selon l'association, sont Nigérianes et tombées dans des réseaux au moment de leur arrivée en Europe. Voilà pourquoi, en plus de la sculpture en inox d'1,50 mètre signée par l'artiste Matthew Ellis, les étudiantes et étudiants du campus pourront trouver des instruments utilisés pour pratiquer l'excision, précise un article de Franceinfo.

Selon la vice-secrétaire des Ami.e.s des femmes de la libération, citée par France Info, la confrérie des Bitards s'est déclarée "très contente de voir un clitoris" non loin du pénis disposé sur le campus de l'université.