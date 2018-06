publié le 04/06/2018 à 18:40

Les homosexuels "veulent nous dominer et effacer notre peuple". Les propos du ministre de la Famille Lorenzo Fontana ont causé les premières fissures du nouveau gouvernement italien, alliance entre les deux partis anti-système La Ligue et le M5S.



Le ministre issu de La Ligue, parti d'extrême droite, n'a jamais caché son opinion sur l'union des couples du même sexe, autorisée depuis 2016 en Italie. Au moment de prêter serrement vendredi 1er juin, il a réaffirmé son attachement aux familles "naturelles (...) où un enfant doit avoir un père et une mère", rapporte Le Monde.

Et de nier l'existence des familles homoparentales : "Selon la loi, elles n'existent pas", affirme-t-il dans une interview au Corriere della Sera samedi 2 juin. "Les familles sont celles qui sont naturelles", a-t-il martelé.

"Dissuader les femmes d'avorter"

Lorenzo Fontana, qui se définit comme catholique, a également affirmé vouloir "mettre en œuvre des politiques visant à réduire le nombre d'avortements", tout en se défendant de vouloir les interdire. "Je veux intervenir pour renforcer les consultants afin d'essayer de dissuader les femmes d'avorter."



Des propos qui ont forcé le M5S à prendre ses distances avec le ministre. Ils reconnaissent avoir des différences sur ces sujets avec la ligne de La Ligue. Matteo Salvini, dirigeant de La Ligue et ministre de l'Intérieur a également intervenir pour rappeler que "la question n’est pas à l’agenda du gouvernement". Il a toutefois tenu à préciser être "soucieux qu’un enfant grandisse entre un père et une mère".