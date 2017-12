publié le 30/12/2017 à 07:43

D'abord connu pour ses reprises acoustiques des meilleurs morceaux pop du moment, Eugénie a brillé cette année avec ses propres chansons électro-pop. Dévoilés au compte goutte, les titres d'Eugénie sont déjà emprunt d'un univers musical que l'on reconnaît en un coup d'oreille, notamment grâce à sa voix - qu'elle maîtrise aussi bien dans les envolées presque lyriques que dans les notes plus graves - et cette écriture, qui flirte avec la poésie.



Après Puis Danse, Eugénie a sorti Sur la mer et Vents contraires, permettant alors à ses auditrices et auditeurs de juger de son talent pour la composition. Autodidacte, Eugénie sait ce qu'elle veut pour sa musique et collabore avec un duo, Yaacov et Meir Salah, pour donner vie à ses chansons.

Quand nous l'avions rencontrée en juin dernier, Eugénie nous avait confié qu'à ses débuts, les labels qui la démarchaient n'écoutaient pas vraiment ce qu'elle avait à dire. "On te dit ce qui est bon pour toi", expliquait-elle. C'était avant le déferlante affaire Weinstein où, depuis, les femmes sont enfin écoutées par l'ensemble de la société. L'heure du bilan ne pouvait que sonner.

Eugénie - Vents contraires

Girls : Tu as dévoilé de nouveaux morceaux, chanté au Café de la danse, publié plusieurs vidéos sur YouTube… Comment as-tu vécu cette année et que retiens-tu ?

Eugénie : J’ai vécu cette année comme celle de la découverte, même si j’ai toujours fait de la musique c’était la première fois que je confrontais mes chansons au public, que ce soit via internet, les radios ou la scène. J’ai acquis un peu d’expérience, j’ai fait de belles rencontres qui m’aspirent à rester exigeante sur tous mes choix artistiques mais ne jamais oublier que ça reste un plaisir, une passion !



La parole des femmes était au cœur de l’actualité en cette fin d’année, notamment dans l’industrie musicale où plusieurs musiciennes ont témoigné et dénoncé les violences dans ce milieu via #MeNoMore… Quel regard portes-tu sur cette libération de la parole ?

Je suis comme soulagée que la parole des femmes se libère mais je prends aussi conscience de l’ampleur du problème. Je veux voir ce mouvement comme quelque chose d’encourageant que ce soit pour les femmes ou les hommes. Au delà d’une envie de pointer du doigt ce qui ne va pas, je ressens comme une envie de mieux communiquer, mieux se comprendre. Je pense qu’on ne peut pas demander aux hommes de se mettre à notre place, en revanche demander d’être écoutées pour être comprises et soutenues dans notre démarche est primordial pour que le fossé ne se creuse pas et qu’on avance intelligemment.



D’un point de vue personnel, est-ce qu’il y a un apprentissage que tu aimerais partager en bilan de cette année ?

J'ai appris une chose, que je savais déjà, mais qui devient très concrète : quelque soit l'ambition, la clé c'est le travail. Le travail personnel, le travail d'équipe, la recherche permanente...



Un souhait personnel pour 2018 ?

J’aimerai que 2018 soit simplement le prolongement de 2017 : que ceux qui m'ont découverte cette année apprennent à me connaître à travers mes prochains morceaux (un EP va arriver début 2018) et qu’on partage de beaux moments à mes futurs concerts !



Un autre souhait pour l’évolution positive de la société ?

Je pense que ce qui nous coince souvent c'est notre façon de communiquer. Pour ma part, j'ai choisi un mode de communication qui est la musique et je fais toujours attention aux mots que j'utilise dans mes textes car je sais qu'ils ont un poids. Je remarque que beaucoup l'oublient et que d'autres en font profit. On voit tous des horreurs sur Twitter, Facebook, Youtube, Instagram... J'ai l'impression d'assister à une guerre psychologique mais qui n'a rien de virtuel. Il faut vraiment qu'on réapprenne tous la notion d’empathie et de cohérence car quand on est cohérent avec soi-même, on trouve de l’empathie. On devrait tous savoir qu’on ne fait pas subir à quelqu’un ce que l’on aimerait pas subir soi-même !