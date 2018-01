publié le 11/01/2018 à 09:53

"De quoi parle-t-on ? D'un lait contaminé, dangereux pour les bébés et qui a été vendu à des mamans". Interrogé par Elizabeth Martichoux sur l'affaire de contamination du lait Lactalis, Benoît Hamon a débuté son argumentation par cette phrase de contextualisation.



La journaliste de RTL reprend alors l'ancien candidat à la présidentielle et actuel fondateur du nouveau mouvement politique Génération-s en lui soufflant à l'oreille que les "papas" peuvent également acheter du lait pour leurs enfants et qu'il ne s'agit pas d'une activité réservée aux femmes.

"Ou des papas", répète alors Benoît Hamon au micro de RTL avant d'ajouter dans la précipitation : "Mais euh... en tout cas des familles, des parents qui ont acheté un lait potentiellement contaminé, dangereux et qui pourrait être mortel parce que la salmonelle est extrêmement dangereuse".

Une maladresse relevant du sexisme ordinaire

Cet échange ne dure qu'une poignée de secondes mais mérite d'être relevé pour une simple raison : en prononçant cette maladresse - qui peut paraître anodine aux yeux des auditeurs et auditrices - Benoît Hamon perpétue des stéréotypes de genres et inscrit dans l'imaginaire collectif que les courses et le bien-être des bébés sont à la charge des mamans et non pas des deux parents.



Cette notion de la "charge mentale" attribuée aux mères a été expliquée par la dessinatrice Emma dans le tome 2 de sa bande-dessinée Un autre regard. La dessinatrice explique pas à pas à quel point associer femmes et achats pour le bébé représente l'un des vecteurs des inégalités entre les femmes et les hommes. Cette courte intervention de Benoît Hamon rappelle que les mots ont toute leur importance dans le combat pour l'égalité.