publié le 12/12/2017 à 10:54

"Je ne retirerai plus mes vêtements pour une cause vide de sens". Adriana Lima, célèbre mannequin brésilien notamment connue pour être l'un des prestigieux Anges de Victoria's Secret, a eu une sorte de révélation. Dimanche 10 décembre, elle a posté un message sur son compte Instagram dans lequel elle revient sur sa carrière et ses choix en tant que mannequin.



"J'ai reçu une proposition pour filmer une vidéo sexy de moi à poster ensuite sur les réseaux sociaux", écrit-elle pour commencer. "Même si j'en ai tournées beaucoup de ce type, quelque chose a changé en moi quand une amie m'a confié qu'elle n'était pas heureuse avec son corps. Cela m'a fait réfléchir...", ajoute-elle avant d'expliquer ses préoccupations de mannequin.



"Chaque jour de ma vie, je me réveille et je me demande à quoi je ressemble. Est-ce que j'allais être acceptée dans mon métier ? À ce moment, j'ai réalisé que la majorité des femmes se réveillent probablement tous les matins en essayant d'entrer dans les stéréotypes que la société, les réseaux sociaux, la mode etc. leur imposent. Ce n'est pas sain physiquement comme mentalement. J'ai donc décidé de faire en sorte que cela change", affirme-t-elle dans ce message approuvé à ce jour par près de 100.000 personnes sur le réseau social.

Adriana Lima ajoute ensuite dans son texte qu'elle aussi à ses "propres insécurités" et que cela ne lui fait pas peur de les partager. Remettant en cause les intentions de son métier, son manque de sens aussi, le mannequin brésilien assure une dernière fois vouloir changer les choses pour "[sa] grand-mère, [sa] mère, et tous [ses] ancêtres". Le changement, c'est maintenant ?