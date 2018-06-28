Les Nocturnes de Georges Lang du 27 juin 2018 avec Salvatore Adamo
Les Nocturnes de Georges Lang du 27 juin 2018
RACINES - SALVATORE ADAMO
KINGDOM OF RAIN - THE FEAT FEAT SINEAD O'CONNOR
NO PARTICULAR PLACE TO GO - CHUCK BERRY
LUCILLE - THE EVERY BROTHERS
FOR YOUR LOVE - THE YARDBIRDS
NEW YORK MINING DISASTER 1941 - THE BEES-GEES
TOMBE LA NEIGE - SALVATORE ADAMO
I PUT A SPELL ON YOU - THE ALAN PRICE SET
BECAUSE - THE BEATLES
I WANT YOU - BOB DYLAN
VINCENT - DON McLEAN
LONGER - DAN FOGELBERG
THE BOXER - SIMON & GARFUNKEL
JUSTE UN "JE T'AIME" - SALVATORE ADAMO w/ CAMILLE
TAKE THIS WALTZ - LEONARD COHEN
YOU MIGHT NEED SOMEBODY - MICK FLEETWOOD
NIGHTBIRD - STEVIE NICKS
WHERE ARE WE NOW - DAVID BOWIE
THE HUTCHBACK OF SAN FRANCISCO - PERRY BLAKE
THE OLD SAD STORY - SALVATORE ADAMO
VIBRATE - RUFUS WAINWRIGHT
I HOPE THERE'S IS SOMEONE - ANTONY & THE JOHNSONS
SERETONINE RUSHES - FYJYIA & MYIAGI