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1 min de lecture Salvatore Adamo

Les Nocturnes de Georges Lang du 27 juin 2018 avec Salvatore Adamo

Les Nocturnes de Georges Lang du 27 juin 2018

Georges Lang
Georges Lang Crédit : Elodie Grégoire
Catheline Bensaada

RACINES - SALVATORE ADAMO 
KINGDOM OF RAIN - THE FEAT FEAT SINEAD O'CONNOR 
NO PARTICULAR PLACE TO GO - CHUCK BERRY 
LUCILLE - THE EVERY BROTHERS 
FOR YOUR LOVE - THE YARDBIRDS 
NEW YORK MINING DISASTER 1941 - THE BEES-GEES
TOMBE LA NEIGE - SALVATORE ADAMO 
I PUT A SPELL ON YOU - THE ALAN PRICE SET 
BECAUSE - THE BEATLES
I WANT YOU - BOB DYLAN 
VINCENT - DON McLEAN 
LONGER - DAN FOGELBERG 
THE BOXER - SIMON & GARFUNKEL
JUSTE UN "JE T'AIME" - SALVATORE ADAMO w/ CAMILLE
TAKE THIS WALTZ - LEONARD COHEN 
YOU MIGHT NEED SOMEBODY - MICK FLEETWOOD 
NIGHTBIRD - STEVIE NICKS
WHERE ARE WE NOW - DAVID BOWIE 
THE HUTCHBACK OF SAN FRANCISCO - PERRY BLAKE
THE OLD SAD STORY - SALVATORE ADAMO 
VIBRATE - RUFUS WAINWRIGHT 
I HOPE THERE'S IS SOMEONE - ANTONY & THE JOHNSONS
SERETONINE RUSHES - FYJYIA & MYIAGI

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LES NOCTURNES DE SALVATORE ADAMO DU 27/06/2018 Crédit Image : Romain Boé | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date :
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Salvatore Adamo Musique Georges lang
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Les Nocturnes de Georges Lang du 27 juin 2018 avec Salvatore Adamo
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Les Nocturnes de Georges Lang du 27 juin 2018
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2018-06-28 10:51:00
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