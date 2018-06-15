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The Four Tops, The Easybeats et The Beatles dans La Collection Georges Lang du 14 juin 2018

The Four Tops, The Easybeats et The Beatles dans La Collection de Georges Lang du 14 juin 2018

Georges Lang
Georges Lang Crédit : Elodie Grégoire
Georges Lang
Georges Lang et Catheline Bensaada

I CAN'T HELP MYSELF - THE FOUR TOPS 
RESPECT - ARETHA FRANKLIN 
SUGAR SHACK - JIMMY GILMER & THE FIREBALLS
HANKY PANKY - TOMMY JAMES & THE SHONDELLS
FRIDAY ON MY MIND - THE EASYBEATS
JENNY TAKE A RIDE - MITCH RYDER & DETROITTHE
THE GAME OF LOVE - WAYNE FONTANA & THE MINDBENDERS
OH BOY - BUDDY HOLLY 
ROCK AND ROLL MUSIC - THE BEATLES
HIGH SCHOOL CONFIDENTIAL - JERRY LEE LEWIS 
BLUE MOON - THE MARCELS
CHANTILLY LACE - THE BIG BOPPER
THE WARMTCH OF THE SUN - THE BEACH BOYS 
CALIFORNIA DREAMIN' - THE MAMAS & THE PAPAS
WHEN A MAN LOVES A WOMAN - PERCY SLEDGE 
CRYING IN THE CHAPEL - ELVIS PRESLEY 
TENDER YEARS - GEORGES JONES
OVER THE RAINBOW - GENE VINCENT 
REET PETITE - JACKIE WILSON 
CUTTIN'IN - TIMI YURO
BLUE SUEDE SHOES - JOHNNY HALLYDAY

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Télécharger LA COLLECTION DU 14/06/2018 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date :
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The Four Tops, The Easybeats et The Beatles dans La Collection Georges Lang du 14 juin 2018
The Four Tops, The Easybeats et The Beatles dans La Collection Georges Lang du 14 juin 2018
The Four Tops, The Easybeats et The Beatles dans La Collection de Georges Lang du 14 juin 2018
http://www.rtl.fr/emission/la-collection-georges-lang/the-four-tops-the-easybeats-et-the-beatles-dans-la-collection-georges-lang-du-14-juin-2018-7793757083
2018-06-15 17:30:00
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