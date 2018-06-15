The Four Tops, The Easybeats et The Beatles dans La Collection Georges Lang du 14 juin 2018
The Four Tops, The Easybeats et The Beatles dans La Collection de Georges Lang du 14 juin 2018
I CAN'T HELP MYSELF - THE FOUR TOPS
RESPECT - ARETHA FRANKLIN
SUGAR SHACK - JIMMY GILMER & THE FIREBALLS
HANKY PANKY - TOMMY JAMES & THE SHONDELLS
FRIDAY ON MY MIND - THE EASYBEATS
JENNY TAKE A RIDE - MITCH RYDER & DETROITTHE
THE GAME OF LOVE - WAYNE FONTANA & THE MINDBENDERS
OH BOY - BUDDY HOLLY
ROCK AND ROLL MUSIC - THE BEATLES
HIGH SCHOOL CONFIDENTIAL - JERRY LEE LEWIS
BLUE MOON - THE MARCELS
CHANTILLY LACE - THE BIG BOPPER
THE WARMTCH OF THE SUN - THE BEACH BOYS
CALIFORNIA DREAMIN' - THE MAMAS & THE PAPAS
WHEN A MAN LOVES A WOMAN - PERCY SLEDGE
CRYING IN THE CHAPEL - ELVIS PRESLEY
TENDER YEARS - GEORGES JONES
OVER THE RAINBOW - GENE VINCENT
REET PETITE - JACKIE WILSON
CUTTIN'IN - TIMI YURO
BLUE SUEDE SHOES - JOHNNY HALLYDAY