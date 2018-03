Beyoncé Wins Video of the Year ' 2016 Video Music Awards ' MTV

publié le 29/08/2016

Quelle soirée ! La 33e cérémonie des MTV VMAs s'est achevée au petit matin du 29 août, avec des performances artistiques spectaculaires. Sans surprise, c'est Beyoncé qui garde sa couronne, talonnée de près par Rihanna, récompensée pour l'ensemble de sa soirée. Britney Spears n'est pas en reste, malgré une performance au playback... Alicia Keys, sans maquillage a prononcé un émouvant discours inspiré de I have a dream de Marthin Luther King, tandis que Kanye West a dévoilé son nouveau clip. Résumé d'une soirée musicale inédite.



Chaque année, les MTV VMA's récompensent les meilleurs clips musicaux de l'année. 16 prix sont remis durant la soirée, dont la récompense ultime : "Vidéo de l'année". Pour cette édition 2016, c'est Beyoncé qui l'a remporté pour son clip Lemonade, une performance scénographique inédite. Mais, les MTV VMAs ce sont aussi des moments de surprise. Mention spéciale pour Kanye West qui a introduit son clip Fade avec un discours, dont il a le secret et la déclaration d'amour de Drake à Rihanna.

1. Beyoncé enflamme la scène

Récompensée par 7 prix, Beyoncé est la reine des MTV VMAs 2016. Ses clips Formation et Hold'Up ont récolté les prix les plus prestigieux de la cérémonie. La chanteuse a d'ailleurs fait fort dès le début de la soirée avec sa fille Blue Ivy sur la tapis rouge. La petite fille a fait la moue pendant l’apparition de sa maman, mais cela a suffit pour attendrir les internautes. C'est ensuite sur scène que Beyoncé a rayonné. Avec ses danseuses, "Queen Bey" a recrée le clip de Lemonade, en hommage aux victimes afro-américaines des violences policières. C'est enfin très émue qu'elle a reçu son prix, sans oublier de remercier tous ses collaborateurs.

2. Britney Spears et son come-back sexy

Britney Spears était très attendue lors de cette cérémonie. 9 ans après sa prestation huée de toutes parts, la princesse pop a réussi son come-back. En compagnie du rappeur G-Eazy, la jeune femme a interprété Make Me, en bikini bling-bling. C'était principalement une performance pour montrer qu'après ses années sombres, elle est sexy. Seulement, son passage après Beyoncé, n'a pas autant marqué l'assistance. Il n'empêche que son playback n'a pas enregistré de fausses notes.

3. Rihanna, élue princesse de la cérémonie

Rihanna a débuté la cérémonie en assurant un show brûlant. En reprenant ses plus grands tubes dans un medley dynamique, la Barbadienne a continué sa performance avec un spectacle toujours aussi étonnant. Work, Rude Boy... Ses titres se sont succédé avec des mouvements sexy dont elle a le secret. La jeune femme a ensuite été récompensée pour l'ensemble de sa carrière avec le Michael Jackson Video Vanguard Award. En robe blanche, elle a accepté son prix des mains de Drake, son petit ami présumé. Les deux stars n'ont pas manqué de flirter pendant sur scène. Le chanteur a même déclaré qu'il était amoureux de Rihanna depuis ses 22 ans.

4. L'hommage d'Alicia Keys à Martin Luther King

Pour le 53e anniversaire de I have a dream de Martin Luther King, Alicia Keys a récité un poème qu'elle a finit par chanter a capella. "On peut s'enfermer entre des murs mais peut-être pourrions-nous aimer quelqu'un et faire plus attention aux autres. Peut-être pourrions-nous aimer quelqu'un, au lieu de faire reluire les bombes de ces guerres saintes", a-t-elle chanté, sous les applaudissements du public. Un moment émouvant et illuminé par la star qui a décidé de ne plus porter de maquillage, il y a quelques mois, contre les diktats de beauté.

.@aliciakeys shares a poem on the #VMA stage in honor of Dr. Martin Luther King Jr.'s "I Have a Dream" speech https://t.co/qpaY4415xT — MTV (@MTV) 29 août 2016

5. Kanye West fait du Kanye West

L'époux de Kim Kardashian n'a pas manqué à sa réputation. Dans un discours qui salue son ego et son talent, Kanye West a dévoilé en exclusivité mondiale son nouveau clip : Fade. "Je suis Kanye West et ça fait du bien de dire ça cette année", a-t-il commencé. Pendant près de 7 minutes, le rappeur a aussi bien parlé de ses idoles, que les violences policières. Sans oublier la polémique autour de Fame, son clip précédent, où il explique qu'il a rendu Taylor Swift célèbre en la traitant de "garce". "Ce soir, je suis devant ma femme Kim Kardashian West, Chance, 2 Chainz, Jayden Smith. Nous sommes influents, voici un extrait de mon art", a conclut le rappeur devant un public dubitatif.

6. Arianna Grande et Nicki Minaj font de la gym sur "Side to Side"

Cours de sport en rose pour Ariana Grande et Nicki Minaj cette année. Pour la 33e cérémonie des MTV VMAs, la jeune femme a dévoilé son titre Side to Side, en compagnie de Nicki Minaj. Comparées à Beyoncé et Rihanna, les deux artistes ont réalisé une performance fade. Les deux jeunes femmes avaient déjà partagé la scène en 2014 pour Bang Bang.