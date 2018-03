publié le 30/05/2016 à 15:20

Cette semaine, les jeux vidéo sélectionnés mélangent le combat et la survie. On commence par Dead Island : Definitive Edition pour les gamers sur consoles et PC. Un jeu d'action où il faut combattre des zombies. Quant à ARK : Survival Evolved c'est une autre mission qui s'offre à vous : éviter les dinosaures géants de l'île avant de vous faire croquer. Enfin, One Piece Burning Blood sera parfait pour les amateurs du manga. Avec des parties en ligne ou hors ligne, il faudra réussir votre quête avec l'aide de vos alliés.





"Dead Island : Definitive Edition"

Cette compilation permet de découvrir les jeux Dead Island et Dead Island Riptide en versions améliorées afin d’utiliser la puissance graphique des dernières consoles de salon. Ces jeux d’action vous plongent sur une île paradisiaque touchée par un virus transformant tous les humains en zombies. À l’aide des armes de fortune trouvées sur votre chemin, vous devrez survivre en éliminant les ennemis. Avec 2 jeux pour moins de 40 euros, Dead Island Définitive Edition offre un excellent rapport qualité-prix, cette compilation sort cette semaine sur PC, PS4 et Xbox One.

> Dead Island Definitive Collection - Announcement Trailer [FR]

"ARK : Survival Evolved"

Ce jeu de survie vous plonge sur une île paradisiaque infestée de dinosaures et autres créatures géantes. Ici pas de Préhistoire et d'Âge de pierre, puisque vous pourrez combattre à l’aide d’armes à feu, et même apprivoiser certains animaux pour les utiliser comme moyens de transports. Seul, en coopération ou en multijoueur en ligne, ARK : Survival Evolved reste un véritable plaisir. Il sort cette semaine sur PC et Xbox One. Les possesseurs de PS4 devront attendre le mois de Juillet.

> ARK Survival Evolved: Official Mods Launching On Xbox One and PC!

"One Piece Burning Blood"

Ce jeu de combat vous plonge dans l’univers du manga et de l’animé One Piece, aux côtés des héros Sabo, Ace et Luffy. Plusieurs modes de jeux vous permettront d’affronter vos amis en ligne ou hors ligne, sans oublier un mode qui vous permettra de vivre l'Arc Marineford à travers les perspectives de différents personnages. Grace à ses combats dynamiques et son graphisme fidèle à l’animé, One Piece Burning Blood séduira les fans, il sort cette semaine sur PC, Xbox One, PS4 et sur la console portable PS Vita.

> One Piece Burning Blood - PS4/XB1/PC/PS Vita - Guerre au Sommet (French Story Trailer)