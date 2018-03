VIDÉO - Un tour au Comic Con Paris avec les cosplayers

publié le 28/10/2017 à 18:02

Harley Quinn, Dark Vador, Spider-Man... Vous ne rêvez pas, tous les héros de la pop culture sont bien à Paris. Pour cette troisième édition du Comic Con, les cosplayers ont répondu de nouveau présent. Dans les allées du salon, on croise un Joker avec Harley Quinn, Dark Vador entouré de ses Stormtroopers... Et lorsque Deadpool croise des mutants, le ton monte rapidement (dans les comics, Deadpool se moque très souvent des X-Men). Les fans jouent le jeu jusqu'au bout devant les yeux ahuris de certains spectateurs. Une véritable immersion le temps d'un week-end coupé du "métro, boulot, dodo".



Mais, n'allez surtout pas demander à un cosplayer quel est son déguisement. Le cosplay est une reproduction fidèle du costume d'un héros. Et certains n'hésitent pas à dépenser des fortunes et à passer des heures, jours, semaines pour le cosplay parfait. Le résultat est à la hauteur du travail : les cosplayers sont les stars du Comic Con.



Famille, amis, tout le monde veut poser en leur compagnie. Et jusqu'à dimanche, ils seront encore nombreuses et nombreux à parader dans les allées du Comic Con, pour le plaisir des yeux.